شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تعلن الحرب على السوشيال ميديا.. وتؤكد مسؤلية المواقع عما ينشر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مايبدو فإن شبكات السوشيال المختلفة بما في ذلك فيس بوك وتويتر تواجه عثرات في الهند، وذلك بعدما أقرت أعلى محكمة فى مدينة "مدارس" عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، بأن شركات التواصل الاجتماعي لا يمكنها الإفلات من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمجتمع من خلال الأخبار المزيفة أو الشائعات التي تنتشر من خلال منصاتها، وقالت أنها تحتاج إلى أن تكون مسؤولة عن سوء الاستخدام من قبل المستخدمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أكدت المحكمة على أهمية تحميل شركات التكنولوجيا بما في ذلك فيس بوك، المسئولية عن المحتوى الذي يشاركه المستخدمين، وقالت: "يمكن أن تصل أخبار مزيفة وخطب مضللة وخطابات الكراهية إلى مئات الأشخاص، وبالتالي يكون لها تأثير نفسي عليهم مما يؤدي إلى اضطرابات مختلفة"، واستكمل بيان المحكمة: “سوف يتم تعطيل القانون والنظام، لذا لا يمكن للمنصات تجنب المسؤولية عن الضرر الناجم عن استخدامها".

على الجانب الأخر، أكد كبير المحامين NL Rajah، الذي يمثل WhatsApp، أن ربط أي هويات بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي سيكون ضد الحق في الخصوصية، وتساءل قائلاً: "يمكن إساءة استخدام الهويات، إذا كان بإمكان شخص ما الحصول على أرقام هواتف مزيفة ، وأرقام معرفات، مما قد يعرض الأبرياء للوقوع في مشاكل.

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وأشار إلى أن شركات التواصل الاجتماعي تحاول تطبيق التنظيم الذاتي على نطاق عالمي وفي الهند كانت المداولات قائمة بالفعل مع المركز، وأكدت المحكمة أن الحق الأساسي في الخصوصية لم يكن مطلقًا في الهند، وقالت إن "مبدأ الخصوصية لا يمكن أن يفوق التأثير الأكبر على السلام في المجتمع"، فحرية التعبير تأتي مع المسؤولية.

يذكر أنه في وقت سابق، أراد المحامون الذين يمثلون لشركات التواصل الاجتماعي من المحكمة تأجيل الجلسة نظرًا لأن المحكمة العليا قد نظرت بالفعل في طلبها بنقل مثل هذه الالتماسات المعلقة في محاكم مختلفة إلى المحكمة العليا.