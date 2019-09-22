شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة : ارتفاع منسوب مياه الأنهار فى القارة القطبية بسبب ذوبان الجليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد، أن ذوبان المياه السطحية التي تجف عبر الجليد يؤدي إلى زيادة منسوب مياه الأنهار الجليدية في أنتاركتيكا بشكل سريع ومفاجئ وسريع في تدفقها نحو البحر.

ونقلاً عن موقع " Phys" العلمي، أن هي المرة الأولى التي يجد فيها العلماء أن ذوبان السطح يؤثر على تدفق الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، حيث توصلو إلى ذلك باستخدام الصور والبيانات من الأقمار الصناعية، إذ وجد العلماء في جامعة شيفيلد أن المياه الذائبة تتسبب في تحرك بعض الأنهار الجليدية بسرعة 100% أسرع من المتوسط (ما يصل إلى 400 متر في السنة).

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وأظهر البحث أن تسارع حركة الأنهار الجليدية في شبه جزيرة أنتاركتيكا يتزامن مع طفرات في ذوبان الجليد، حيث يحدث هذا الارتباط لأن المياه الذائبة السطحية تخترق الطبقة الجليدية، ونظراً لتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي، ومن ثم معدلات ذوبان السطح في القارة القطبية الجنوبية فيمكن أن يكون لهذا الاكتشاف آثار كبيرة على معدلات ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.