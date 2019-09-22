أسهم Nintendo ترتفع إلى أعلى معدلاتها منذ عام و ثلاثة أشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - مُصاحبةً لإطلاق جهاز Nintendo Switch Lite المحمول، ارتفعت أسهم شركة Nintendo اليابانية إلى أعلى معدلاتها في سوق الأسهم منذ 15 شهراً. و وصلت قيمة الحصة في نهاية الأسبوع إلى 42,570 ين ياباني (نحو 393$). هذا أعلى رقم حققته أسهم الشركة منذ 1 يونيو 2018.

Nintendo تتوقع بيع 18 مليون جهاز من عائلة Switch في هذا العام المالي، و يُذكر بأن المبيعات الكلية للجهاز قد وصلت إلى 36.8 مليون وحدة عالمياً حتى الآن. جهاز Nintendo Switch Lite يصدر اليوم في الأسواق عالمياً و بسعر 200$، و هو يضم شاشة بحجم 5.5 إنش و بدقة 720p و ذاكرة داخلية بسعة 32GB مع قابلية التوسعة، كما تصمد بطاريته لفترة تتراوح بين 3 إلى 7 ساعات.