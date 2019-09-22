فاطمة أيت طالب - دبي - عبّرت شركة Ubisoft عن تشوقها لخدمة البث السحابي Stadia القادمة من غوغل هذا العام، و ذلك عن طريق لقاء Alain Corre مع مجلة MVC في أحدث أعدادها. ألان أكّد أن يوبي سوفت كانت دائماً شركة سباقة في دعم التكنولوجيا الحديثة، و ضرب على ذلك مثالاً بدعم الشركة لتقنية التحكم الحركي في جهاز Wii و كذلك طرفية Kinect للإكس بوكس من مايكروسوفت.
الآن فإن Ubisoft و بنفس الصورة سباقة لدعم البث السحابي و هي متشوقة للفكرة من ناحيتين: الناحية الأولى هي تقديم المزيد من الخيارات للمستهلك، هناك مستهلكون لا يُحبون شراء المنتجات من المتاجر و سيتيح لهم البث السحابي اللعب بطريقة لم يمارسوها سابقاً.
الناحية الأخرى هي الإمكانيات التي سيفتحها تصميم الألعاب مع أخذ المعالجة السحابية بالحسبان، حيث سيتمكن المطورون من تطوير الذكاء الاصطناعي، زيادة عدد الشخصيات غير القابلة للعب، و المزيد من التعديلات التي قد يكون من شأنها التأثير على عالم الألعاب.
لذلك، نعم، نحن نملك دعماً قوياً لمنصة ستاديا، لأن غوغل هي أول شركة كبيرة تقدم الخيار السحابي مع الكثير من الدعم و القوة، و نحن نريد دعم هذه المبادرة. لدينا، أعتقد، 6-7 ألعاب للإطلاق على ستاديا.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة Ubisoft تُعرب عن حماسها لخدمة Google Stadia لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.