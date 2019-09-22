شركة Ubisoft تُعرب عن حماسها لخدمة Google Stadia

فاطمة أيت طالب - دبي - عبّرت شركة Ubisoft عن تشوقها لخدمة البث السحابي Stadia القادمة من غوغل هذا العام، و ذلك عن طريق لقاء Alain Corre مع مجلة MVC في أحدث أعدادها. ألان أكّد أن يوبي سوفت كانت دائماً شركة سباقة في دعم التكنولوجيا الحديثة، و ضرب على ذلك مثالاً بدعم الشركة لتقنية التحكم الحركي في جهاز Wii و كذلك طرفية Kinect للإكس بوكس من مايكروسوفت.

الآن فإن Ubisoft و بنفس الصورة سباقة لدعم البث السحابي و هي متشوقة للفكرة من ناحيتين: الناحية الأولى هي تقديم المزيد من الخيارات للمستهلك، هناك مستهلكون لا يُحبون شراء المنتجات من المتاجر و سيتيح لهم البث السحابي اللعب بطريقة لم يمارسوها سابقاً.

الناحية الأخرى هي الإمكانيات التي سيفتحها تصميم الألعاب مع أخذ المعالجة السحابية بالحسبان، حيث سيتمكن المطورون من تطوير الذكاء الاصطناعي، زيادة عدد الشخصيات غير القابلة للعب، و المزيد من التعديلات التي قد يكون من شأنها التأثير على عالم الألعاب.