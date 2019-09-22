- 1/2
- 2/2
فاطمة أيت طالب - دبي - قام Mat Piscatella مُحلل وكالة NPD لرصد مبيعات أجهزة و ألعاب الفيديو في السوق الأمريكي، بمشاركة توقعاته حول أداء هذا السوق عن طريق Twitter. و فيما يتعلق بالعتاد، فقد أكّد Mat أنه يتوقع بأن يُحقق Nintendo Switch أعلى مبيعات لجهاز ألعاب في السوق الأمريكي منذ أداء Xbox 360 في 2011، و هذا يعني أنه سيحقق أفضل مبيعات في سنة واحدة لجهاز ألعاب هذا الجيل.
و فيما يتعلق بالألعاب، فقد شارك مات توقعاته لأفضل 10 ألعاب مبيعاً في السوق الأمريكي هذا العام، و أتت القائمة كما يلي:
لا مُفاجآت تذكر مع السيطرة المعتادة للعناوين الكبيرة على السوق الأمريكي مثل Call of Duty و لعبة كرة السلة الأمريكية NBA، و من الجدير بالذكر أن NPD ترصد نسختي Pokemon و هما Sword و Shield على انفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر مُحلل NPD يطرح توقعاته لأداء السوق الأمريكي حتى نهاية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.