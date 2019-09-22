مُحلل NPD يطرح توقعاته لأداء السوق الأمريكي حتى نهاية 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - قام Mat Piscatella مُحلل وكالة NPD لرصد مبيعات أجهزة و ألعاب الفيديو في السوق الأمريكي، بمشاركة توقعاته حول أداء هذا السوق عن طريق Twitter. و فيما يتعلق بالعتاد، فقد أكّد Mat أنه يتوقع بأن يُحقق Nintendo Switch أعلى مبيعات لجهاز ألعاب في السوق الأمريكي منذ أداء Xbox 360 في 2011، و هذا يعني أنه سيحقق أفضل مبيعات في سنة واحدة لجهاز ألعاب هذا الجيل.

و فيما يتعلق بالألعاب، فقد شارك مات توقعاته لأفضل 10 ألعاب مبيعاً في السوق الأمريكي هذا العام، و أتت القائمة كما يلي:

لا مُفاجآت تذكر مع السيطرة المعتادة للعناوين الكبيرة على السوق الأمريكي مثل Call of Duty و لعبة كرة السلة الأمريكية NBA، و من الجدير بالذكر أن NPD ترصد نسختي Pokemon و هما Sword و Shield على انفراد.