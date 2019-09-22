شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول صاروخ مُصنع من طابعة ثلاثية الأبعاد 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستطلق شركة الفضاء Relativity Space عدة مهمات لشركة مومنتوس لخدمات النقل المكوكية فى المدار ابتداءً من عام 2021، على متن أول صاروخ يتم إنشاؤه من طابعة ثلاثية الأبعاد.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كشفت شركة Relativity Space عن اتفاقية خدمة الإطلاق فى 11 سبتمبر فى أسبوع الأعمال العالمى عبر الأقمار الصناعية 2019 فى باريس.

وفقًا للبيانات الصادرة عن الشركتين، تدعو الاتفاقية إلى إطلاق مومنتوس لأول مرة فى عام 2021 باستخدام الصاروخ Terran، مع خيارات لخمس رحلات أخرى، والذى سيحمل مركبة خدمة 'Vigoride فى أول مهمة له إلى الفضاء.

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وتم تصميم هذه المركبة لنقل الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم من مدار أرضى منخفض (LEO) إلى مدارها النهائى المتزامن مع الأرض باستخدام نظام دفع بلازما الماء.

ويمكن أن توفر هذه التقنية مزيدًا من المرونة للأقمار الصناعية التى تطلق فى المهام، وقال ميخائيل كوكوريتش، الرئيس التنفيذى لشركة مومنتوس "إن التقدم فى تصنيع الصواريخ وإطلاقها إلى جانب قدراتنا المكوكية المدارية الملكية يفتح فرصًا جديدة لثورة الأقمار الصناعية الصغيرة تتجاوز مدار الأرض المنخفض".

وقال تيم إليس، الرئيس التنفيذى لشركة Relativity Space، "مع ابتكارات مومنتوس، نتطلع إلى العمل سويًا لتوسيع مرونة Terran 1، وتوفير فرص إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة مع مهلة ومرونة وتكلفة تحددها الصناعة".