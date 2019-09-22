شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور من الفضاء لناسا تكشف عن موقع أثرى أسبانى بعد تعرض المنطقة للجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صور ناسا عن النصب التاريخى الاسبانى الذى يسمى "ستونهنج" الذى يمتد عمره خمسة آلاف عام من الفضاء، والذى كان قد غرق منذ سنوات عديدة ولكن ظهر بعد إصابة المدن بالجفاف لأول مرة من 50 عامًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحتوي الموقع المصغر على 144 كتلة من الجرانيت يبلغ طولها أكثر من ستة أقدام وقد أطلق عليها اسم "ستونهنج الإسباني".



صورة النصب

Advertisements

وتتعرض غرب إسبانيا للدمار بسبب الجفاف الذي دام عامًا، ويمكن الآن رؤية هيكل العصر البرونزي، الذي يُعتقد أنه معبد قديم، وكذلك يُعتقد أن الحجارة كانت تتمحور حول غرفة مركزية لعبادة الشمس.



الصورة القديمة من الفضاء

وقال أنخيل كاستانو، رئيس جمعية بيراليدا الثقافية "لقد تم إحضار الحجارة من على بعد حوالي خمسة كيلومترات لتشكيل هذا المعبد، الذي نعتقد أنه كان يستخدم لعبادة الشمس"، مضيفا "نريد من السلطات نقل هذه الأحجار إلى ضفاف الخزان واستخدامها كمقصد سياحي، حيث يأتي عدد قليل من الناس إلى هذه المنطقة".

لم يتم بعد وضع خطط طويلة الأجل للحفاظ على الموقع، لكن كاستانيو التقى بمسؤولين من الحكومة الإقليمية أمس لمناقشة الأمر، وقال إنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء الآن، فقد يستغرق الأمر سنوات عديدة قبل أن تتم مشاهدته مرة أخرى.