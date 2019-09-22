شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحاولون فك لغز نبضات الليل الغامضة على كوكب المريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النبضات الليلية الغامضة على كوكب المريخ حيرة العلماء، حيث تسببت فى حالة من انفجارات الطاقة المغناطيسية التي لم يسبق لها مثيل في المريخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف مقياس المغاطيس الثابت للمركبة الفضائية المتطورة انسايت التابعة لناسا ارتفاعا غريبا في النبضات المغانطيسية على سطح الكوكب في الليل.

وتجمع مركبة انسايت المعلومات من الكوكب الأحمر، بما في ذلك تسجيل النبضات لمعرفة الزلازل التى تحدث على المريخ وتأخذ درجة حرارة قشرتها العليا، وذلك منذ نوفمبر 2018.

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ولم يحدد العلماء بعد الأسباب الكامنة وراء النبضات المغناطيسية المفاجئة التى تم رصدها، والتي كانت أقوى بعشرين مرة من الملاحظات السابقة، ومع ذلك، فإن الجانب المحير لهذه النتائج الأخيرة كان التردد في نبضات منتصف الليل.

ويتم وضع أداة الهبوط انسايت حاليًا على خط الاستواء للمريخ، والتى لم يتم تسجيل أي من هذه النبضات على الإطلاق عليها، فيما يتم ملاحظة النبضات على خطوط العرض العليا، مما يثير حيرة الفريق العلمى من جامعة كاليفورنيا الذى ناقشوا ورقتهم البحثية في الاجتماع السنوي للمؤتمر الأوروبي لعلوم الكواكب.

كما كشفت بعثة الهبوط أيضًا عن وجود طبقة سميكة بعمق ميلين تحت سطح المريخ قادرة على توصيل الكهرباء، وهناك هناك بعض التوقعات بأن هذا يمكن أن يكون جسم مائي.