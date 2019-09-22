شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك الحصول على تحديث watchOS 6 لساعة أبل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل مؤخرا تحديث watchOS 6 لساعاتها الذكية Watch Series 3 وWatch Series 4، كما تم تحديث Apple Watch Series 2 و Apple Watch Series 1.

ونقلاً عن موقع “Gadegtsnow” الهندي، فلتحديث Watch Series 4 و Watch Series 3 لنظام التشغيل watchOS 6 سيحتاج المستخدم إلى هاتف iPhone 6s أو أحدث مع نظام التشغيل iOS 13، لاتباع هذه الخطوات لتحديث Apple Watch

- افتح تطبيق Apple Watch ثم اضغط على "ساعتى"

- اضغط على "عام"

Advertisements

- اضغط فوق تحديث البرنامج

ويجب على المستخدم إبقاء هاتف ايفون متصلاً بالقرب من ساعته الذكي حتى تحدث العملية كجزء من تحديث WatchOS6، كما سيتم تشغيل ميزة ECG على Apple Watch Series 4 في الهند.

وينتظر أن يوفر نظام التشغيل الجديد، العديد من المميزات بما في ذلك ميزة للنساء تتيح إمكانية تسجيل المعلومات الهامة، وميزات أخرى تتعلق بصحة السمع حيث تنبه هذه الميزة المستخدمين إلى تأثير تلوث الضوضاء.