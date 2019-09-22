نظام iOS 13.. إليك كيفية التحديث وأفضل الميزات الجديدة

أصدرت شركة آبل يوم الخميس الماضي النسخة النهائية من نظام التشغيل (آي أو إس 13) iOS 13 لجميع هواتف آيفون المتوافقة، وأجهزة iPod touch، وذلك قبل يوم واحد من إطلاق هواتف آيفون الجديدة: iPhone 11، وiPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max.

في إصدار iOS 13؛ حرصت آبل على جعل هواتف آيفون أسرع وأكثر ذكاءً وأمانًا، حيث تتضمن الميزات الجديدة لوحة مفاتيح QuickPath المبنية على الإيماءات، وأداة لمنع المتصلين المجهولين، وأدوات جديدة لتحرير الصور، ووضع داكن Dark Mode.

يدعم النظام أيضًا أدوات جديدة في تطبيق الخرائط تعمل على سد الفجوة مع خرائط جوجل في نظام أندرويد، وميزات أمان جديدة مثل: ميزة (تسجيل الدخول باستخدام آبل) Sign In with Apple التي توفر طريقة جديدة أكثر خصوصية لتسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع.

مع إطلاق آبل نظام التشغيل iOS 13 الآن؛ وقد سبقتها جوجل وأطلقت نظام التشغيل (أندرويد 10) Android 10 في بداية الشهر، يمكننا القول أن الشركتان قد بدأتا مرحلة تنافسية جديدة على نظام التشغيل الأقوى، والأسهل استخدامًا، والأكثر خصوصية، ولكن مع حقيقة أن نظام أندرويد يتوفر على زهاء 90% من الهواتف في العالم، فقد قامت شركة آبل بعملها من أجل الحفاظ على وضعها وحصتها التنافسية.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث هواتف آيفون من آبل متأخرة عن المنافسين في ميزات رئيسية مثل: دعم شبكات الجيل الخامس 5G، لكنها تحمل ميزات جديدة في الكاميرا مثل: الوضع الليلي المستقل، ولقطات الكاميرا فائقة الوضوح.

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إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول نظام iOS 13 من كيفية التحديث على هواتف آيفون إلى أفضل ميزاته لهاتفك.

أولًا؛ كيفية تثبيت iOS 13:

تحذير: بالرغم من تحسن أداء إصدار iOS 13 ودعمه للعديد من الميزات، إلا أن الشيء الأكثر أهمية الذي يجب وضعه في الاعتبار قبل تثبيت التحديث – على الأقل في الوقت الحالي – أن الإصدار الجديد ليس بالجودة المعتادة لشركة آبل، ولذلك من الضروري انتظار نظام iOS 13.1، الذي من المقرر إطلاقه في يوم الثلاثاء القادم 24 سبتمبر.

ينصح قبل بدء تثبيت أي تحديث لنظام التشغيل أن تقوم بعمل بإنشاء احتياطية من البيانات الموجودة على هاتفك، وبعد ذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على قسم (عام) General.

اضغط على خيار(Software Update)، حيث سيقوم جهازك بالبحث عن التحديثات، ويجب أن يظهر إشعار حول 1.iOS 13؛ انقر فوق تنزيل وتثبيت.

قد يستغرق تحديث جهازك بعض الوقت، ولن تتمكن من استخدامه أثناء تشغيل التحديث.

أداء نظام التشغيل 13 iOS:

تقول آبل “إنها ركزت على سرعة الأداء مرة أخرى، فعلى سبيل المثال: سيكون فتح جهاز آيفون باستخدام ميزة (التعرف على الوجه) Face ID أسرع بنسبة 30%، كما سيكون تنزيل التطبيقات أسرع أيضًا مما كان في السابق، لأن آبل عملت على جعل التطبيقات أصغر بنسبة 50%، كما أن التحديثات أيضاً أصبحت أصغر بنسبة 60%، ونتيجةً لذلك فإن سرعة تحميل التطبيقات أصبحت الآن أسرع مرتين.

أهم الميزات الجديدة:

1- التخلص من الاتصالات المجهولة:

باستخدام زر واحد؛ يمكنك التخلص من رنين المتصلين غير المعروفين بشكل فعال، وعند تمكينك لهذه الميزة لن يسمح نظام iOS 13 باستقبال المكالمات إلا من جهات الاتصال، والأرقام الموجودة في البريد أو الرسائل، وغير ذلك سيذهب مباشرة إلى البريد الصوتي.

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2- تفعيل الواي فاي، والبلوتوث بطريقة أسرع:

هذه ميزة طالما طلبها مستخدمي نظام التشغيل (آي أو إس) وهي وجود طريقة ما للاتصال بشبكات Wi-Fi والبلوتوث من مركز التحكم ، بدلاً من الاضطرار إلى فتح تطبيق الإعدادات والنقر عدة مرات.

مع iOS 13، أتاحت آبل أخيرًا عرض الشبكات أو الأجهزة المتاحة عبر البلوتوث والاتصال بها دون فتح الإعدادات.

3- خيار QuickPath في لوحة المفاتيح:

بالرغم من أن آبل بدأت في وقت سابق بالسماح لتطبيقات لوحات المفاتيح الخارجية بالعمل على أجهزة آيفون وآيباد، إلا أن لوحة مفاتيح آبل ما تزال تفتقر إلى خيار الكتابة بالإيماءات.

آبل تسميها (QuickPath Typing) ومن الناحية النظرية هي أسرع، وأكثر دقة من لوحات المفاتيح الافتراضية، كما ستحصل على اقتراحات إملائية أثناء مواصلتك الكتابة، وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص للكتابة بيد واحدة، وهي جاهزة للاستخدام بمجرد تثبيت iOS 13.

4- الوضع الداكن:

يسمح (الوضع الداكن) Dark Mode للمستخدمين بتحويل شاشة الجهاز من بيضاء ساطعة إلى شاشة سوادء، ويساعد ذلك في الحفاظ على عمر البطارية من خلال إضاءة عدد أقل من بكسلات الشاشة، كما يعمل على تقليل إجهاد العين.

تقدم ميزة الوضع الداكن في إصدار آي أو إس 13 مجموعة ألوان داكنة جديدة، تعمل في كل أقسام النظام، وفي كل التطبيقات الداخلية؛ من أجل توفير تجربة استخدام رائعة، خاصة في البيئات المحيطة ذات الإضاءة الخافتة.

5- ميزة التسجيل الدخول مع آبل:

توفر هذه الميزة طريقة جديدة وأكثر خصوصية لتسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع، فبدلًا من استخدام حسابات التواصل الاجتماعي، أو ملء الاستمارات والتحقق من البريد الإلكتروني، أو اختيار كلمات المرور، يمكن للعملاء استخدام (مُعرِّف آبل) Apple ID للمصادقة.

ستسهل ميزة Sign In with Apple للمستخدمين المصادقة باستخدام ميزة التعرف على الوجه Face ID، أو باستخدام بصمات الأصابع Touch ID، مع دمج المصادقة باستخدام عنصرين من أجل مستوى إضافي من الأمان، ولا تستخدم آبل الميزة لتكوين ملف عن المستخدمين أو نشاطهم على التطبيقات.

يأتي النظام أيضًا بتحسينات في تطبيقات آبل الأساسية، بما في ذلك: تطبيق الخرائط – الذي أصبح يقدم تغطية أوسع للطرق، وبيانات أفضل للمشاة، وعناوين أكثر دقة، كما سيضم التطبيق أيضًا عددًا من الميزات الجديدة – وكذلك تطبيق الصور، وتطبيق التذكيرات الذي سيصبح أكثر ذكاءً وسيتمكن من التعرف على التواريخ والأوقات تلقائيًا.