شارك واحصل على فرصة الفوز بهاتف آيفون

تُجري البوابة العربية للأخبار التقنية ومختبرات كاسبرسكي لاب استطلاع رأي مشترك للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعو البوابة العربية للأخبار التقنية قراءها ومتابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي للمشاركة في هذا الإستطلاع المهم، وتقدم للمشاركين فرصة للفوز بهاتف آيفون. شروط المشاركة: اختيار الإجابات المناسبة على الأسئلة المطروحة

في نهاية الاستطلاع عليك إدخال إسمك الكامل وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك الكامل مع كود البلد.

مدة الاستطلاع ٣ أسابيع سيتم بعدها إعلان الفائز بجهاز آيفون عبر حسابات البوابة على تويتر وفيسبوك.

إليكم رابط المشاركة في الاستطلاع: https://www.surveygizmo.com/s3/5161734/SAWC2IEBMTE19

يتوجب مشاركة هذه #شارك_واربح_آيفون عبر المشاركة في استطلاع رأي مشترك بين مختبرات كاسبرسكي لاب والبوابة العربية للأخبار التقنية



التفاصيل من هنا:https://t.co/na2COoUChM@kaspersky @KasperskyKSA — التقنيّة (@aitnews) September 21, 2019 على تويتر أو هذا المنشور على فيسبوك يرجى قراءة الشروط بدقة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.