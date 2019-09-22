هواتف جوجل Pixel 4.. أبرز التسريبات حول المواصفات والميزات الجديدة

أعلنت شركة جوجل خلال الأسبوع الماضي عن الموعد المقرر لإطلاق الجيل الرابع من هواتفها الذكية (بكسل 4) Pixel 4، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية.

قد تكون هواتف جوجل (Pixel 3)؛ والتي أُطلقت العام الماضي، هي الهواتف التي حصلت على أكثر تسريبات وشائعات في تاريخ الهواتف، حيث عرفنا كل شيء عنها تقريبًا قبل وقت طويل من كشف النقاب عنها؛ حتى إن الأمر وصل إلى نشر مراجعات كاملة للهاتفين.

كان من المتوقع بالنسبة لهواتف Pixel 4 أن جوجل ستشدد على منع التسريبات لتترك بعض المفاجآت التي ستعلن عنها لأول مرة في 15 أكتوبر، وعلى الرغم من ذلك فقد نشرت سبعة مصادر مختلفة تسريبات عن هاتف Pixel 4 XL وشاهدناه من كل زاوية وفي ثلاثة ألوان مختلفة، نحن فقط لا نعرف دقة الكاميرات والميزات الجديدة التي ستدعمها.

بالإضافة إلى ذلك؛ فاجأت جوجل نفسها الجميع بنشر مقطع فيديو يوضح بعض الميزات الجديدة؛ ومن أهمها: دعم تقنية التعرف على الوجه على غرار هواتف آيفون، وإضافة مستشعرات حركة جديدة.

إذا كنت تريد معرفة كل شيء صدر عن هواتف Pixel 4 حتى الآن قبل من الإعلان الرسمي عنها، فقد جمعنا لك اليوم كل المعلومات التي نُشرت حول هواتف جوجل المنتظرة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

1- التصميم:

خلال شهر يونيو الماضي قامت جوجل بنشر صورة رسمية لهاتف Pixel 4 على تويتر، أوضحت وجود الكاميرات الخلفية في مربع مستدير بارز في الزاوية اليسرى مثلما جاء في هواتف iPhone 11 الجديدة التي وصلت إلى متاجر آبل بالأمس، ولكن من غير المعروف حتى الآن هل ستدعم الهواتف مستشعر بصمات الأصابع أم ستكتفي بدعم تقنية التعرف على الوجه؟

أوضح الفيديو الذي نشرته جوجل أيضًا خلال شهر يوليو الماضي أن النتوء الموجود في أعلى الشاشة كبير بعض الشيء لإيواء الكاميرا الأمامية، وجميع المستشعرات الجديدة.

يمكننا القول أن جوجل ستقدم هذا العام تصميم جديد كليًا لهواتف Pixel 4 يختلف تمامًا مع الأجيال السابقة، لقد انتهى ظهر الزجاج غير اللامع بلونين، واستُبدل بتصميم متجانس أكثر أناقة مع عدم وجود بصمة الإصبع في الظهر مثل هواتف آيفون تقريبًا.

إليك ما تبدو عليه هواتف Pixel 3 اليوم، من أجل المقارنة:

وفقًا للأشخاص الذين شاهدوا الهواتف الأولية فإن كلا من زجاج الغطاء الخلفي والشريط الخارجي يتمتعان بلمسة نهائية غير لامعة تقاوم بصمات الأصابع والعرق.

ملاحظة: نظرًا لأن الصور ومقاطع الفيديو التي سُربت جميعها لهاتف Pixel 4 XL الأكبر حجمًا، فهناك احتمال أن يأتي Pixel 4 الأصغر بحجم مختلف في التصميم بطريقة ما. ولكن هذا غير متوقع بنسبة كبيرة، لأن جوجل سبق وأن أطلقت هواتف العام الماضي جميعها: Pixel 3، وPixel 3 XL، وPixel 3A متشابهة تقريبًا في التصميم.

2- الألوان:

حتى الآن كشفت جوجل عن لونين من ألوان هواتف Pixel 4، الأول: هو اللون الأسود الذي ظهر في تغريدة حول Pixel 4، والثاني: هو اللون البرتقالي الذي ظهر في الإعلان الرسمي عن الهواتف الموجود في (تايمز سكوير) Times Square بمدينة نيويورك. كما كشفت التسريبات الكثيرة لهاتف Pixel 4 XL الأكبر أيضًا عن اللون الأبيض.

وفقًا لتقرير موقع 9to5Google ستكون أسماء الألوان الثلاثة كالتالي: Just Black، وWhite Clearly، وOh So Orange، وكما هو الحال في هواتف بكسل السابقة يبدو أن كل هاتف سيضم زر تشغيل ملون، فالهواتف ذات اللون الأسود والبرتقالي ستضم زرًا أبيض، والهاتف الأبيض سيكون به زر برتقالي.

يمكننا أن نرى أيضًا أن مربع الكاميرا الخلفية باللون الأسود على الألوان الثلاثة للهواتف – على عكس هواتف iPhone 11؛ حيث قامت آبل بصنعها من قطعة الزجاج الملون نفسها.

أفاد تقرير آخر لموقع indiashopps في يونيو أنه سيكون هناك خيار لوني آخر هو الأخضر الفاتح في هواتف Pixel 4، لكننا لم نشاهد ذلك في أي من أو صور Pixel 4 XL التي سُربت حتى الآن. هناك احتمال أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لهاتف Pixel 4 الأصغر نظرًا لأننا لم نشاهد الكثير من التسريبات له حتى الآن.

3- المواصفات:

لم تعلن جوجل عن أي مواصفات داخلية لهواتف Pixel 4 حتى الآن. ولكن استنادًا إلى العديد من التسريبات نتوقع بعض الترقيات الجديدة، والإضافية لهواتف العام الماضي Pixel 3.

ستعمل هواتف جوجل الرائدة بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 855 – الذي تعمل به هواتف سامسونج Galaxy Note 10 – وحتمًا سيقدم أداء أفضل من معالج العام الماضي Snapdragon 845 العام الماضي.

قد يكون التغيير الأكبر هو ذاكرة الوصول العشوائي؛ حيث تشير التسريبات إلى زيادة مقدارها 2 جيجابايت من Pixel 3 إلى Pixel 4، بحيث تصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 6 جيجابايت.

ولكن تسليط الضوء كان على الشاشة التي ستقدم تجربة عرض عالية الدقة +QHD، بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وهذا شيء رأيناه في عدد قليل جدًا من الهواتف الذكية كان آخرها هو هاتف OnePlus 7 Pro، وهو ما يعد بتجربة استخدام أكثر سلاسة خاصة في الألعاب.

يُقال إن جوجل تُسمي هذه الميزة Smooth Display، وقد تساعد حقًا هواتف Pixel 4 على التميز وسط المنافسة القوية التي يشهدها سوق الهواتف الذكية.

4- الكاميرا:

لقد تجاوزت كاميرا هاتف iPhone 11 Pro الآن كاميرا Pixel 3 في جودة الصورة، ولكن Pixel 4 قد يجلب كاميرا ثانية بدقة 16 ميجابكسل مزودة بعدسة تليفوتوغرافيّة وبالرغم من عدم معرفتنا لمقدار فتحة العدسة والبعد البؤري، إلا أن التسريبات تشير إلى أنها ستكون قادرة على تقديم تكبير يصل إلى 8 أضعاف، باستخدام مزيج محتمل من التكبير البصري والرقمي.

خلاف ذلك؛ يبدو أن هواتف Pixel 4 تتمسك بكاميرا رئيسية بدقة 12.2 ميجابكسل – وهي دقة مجربة وحقيقية للهواتف المتخصصة في التصوير في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة – ولكن هواتف جوجل الجديدة من المتوقع أن تدعم فتحة عدسة f / 1.73 أسرع قليلاً والتي يجب أن تسمح بإضاءة أكثر قليلاً من عدسة f / 1.8 السابقة. وستدعم الهواتف كاميرا أمامية أحادية العدسات بدقة 8 ميجابكسل تقريبًا.

المواصفات Pixel 4 Pixel 4 XL نظام التشغيل أندرويد 10. أندرويد 10. Advertisements المعالج Snapdragon 855 من كوالكوم. Snapdragon 855 من كوالكوم. الشاشة 5.7 بوصات، من نوع AMOLED، وبدقة +Full HD، وتدعم معدل تحديث 90 هرتزًا. 6.3 بوصات،من نوع AMOLED، وبدقة + Quad HD، وتدعم معدل تحديث 90 هرتزًا. مساحة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجابايت. 64 أو 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت. 6 جيجابايت. ميزات التأمين البيومترية التعرف على الوجه Face ID. التعرف على الوجه Face ID. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، والثانية: عدسة تليفوتوغرافي بدقة 16 ميجابيكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، والثانية: عدسة تليفوتوغرافي بدقة 16 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 8 ميجابكسل. كاميرا أحادية بدقة 8 ميجابكسل. حجم البطارية 3700 ميلّي أمبير/الساعة. 2800 ميلّي أمبير/الساعة.

5- ميزة التعرف على الوجه:

أوضحت جوجل في فيديو ترويجي أن هاتف Pixel 4 سيدعم تقنية التعرف على الوجه تمامًا مثل هواتف آيفون، مشددة على حقيقة أن تقنيتها ستكون مختلفة، حيث تتطلب منك الهواتف الأخرى رفع الجهاز بطريقة معينة، وعدم وجود اختلاف في الشكل مثل لبس نظارة، والانتظار حتى يتم فتحه، ثم التمرير للوصول إلى الشاشة الرئيسية.

بينما يقوم Pixel 4 بكل ذلك بطريقة أكثر بساطة، فعندما تقترب من الهاتف يعمل رادار استشعار الحركة Soli بشكل استباقي على تشغيل مستشعرات التعرف على الوجه، مع إدراك أنك قد ترغب في إلغاء قفل هاتفك. وإذا تعرفت عليك مستشعرات التعرف على الوجه والخوارزميات، فسيتم فتح الهاتف في حركة واحدة.

والأفضل من ذلك؛ أن ميزة التعرف على الوجه تعمل في أي اتجاه تقريبًا، كما يمكنك استخدامها في عمليات الدفع الآمنة، ومصادقة التطبيقات أيضًا.

6- مستشعرات حركة جديدة:

أوضحت جوجل من خلال مقطع الفيديو المنشور كيف يمكن للمستخدمين التحكم بالهاتف دون لمس الشاشة باستخدام إيماءات اليد فقط، وذلك بفضل رادار استشعار الحركة الذي يُسمى (سولي) Soli، حيث يستشعر الحركات الصغيرة التي تحدث حول الهاتف، ويجمع بين خوارزميات نظام التشغيل الفريدة، والمستشعرات المتقدمة، بحيث يمكنه التعرف على الإيماءات، والتعرف عليك عندما تكون قريبًا.

تقول جوجل في منشور عبر مدونتها: “إن هاتف Pixel 4 سيكون أول جهاز يعمل مع Soli، حيث يقوم بتشغيل ميزات (Motion Sense) الجديدة الخاصة بنا للسماح لك بتخطي الأغاني، وإنذارات المنبه، وإسكات المكالمات الهاتفية عن طريق التلويح بيديك فقط دون الإمساك بالهاتف”.

هل سيكون هناك إصدار من Pixel 4 يدعم 5G؟

لا نتوقع أن تدعم هواتف جوجل المنتظرة Pixel 4 شبكات الجيل الخامس، فلقد تأخرت جوجل على مدار السنوات الماضية قليلاً في دمج التقنيات الحديثة في هواتفها Nexus، وPixel، بما يشمل إمكانيات الشبكات الجيدة.

من المحتمل أن تتبع جوجل خطى آبل بدعم هواتفها باتصال 802.11ax؛ وهو الاسم الفني للجيل السادس من اتصال (واي فاي) Wi-Fi 6، الذي يوفر تحسين في سرعة الاتصال بالإنترنت.