كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Bixie balance bike”… دراجة خشبية سيحبها أطفالك

متابعة-سنيار: “Bixie balance bike” هي دراجة توازن خشبية تم تصميمها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1.5 و 4 سنوات.

هذه الدراجة الخشبية عبارة عن دراجة فريدة حقا تأتي مع بعض الميزات الرائعة وهي مصنوعة من مواد طبيعية.

تشتمل المواد الطبيعية المستخدمة في بناء دراجة Bixe على إطار خشبي فريد، وجميع المسامير مصنوعة من المعدن بدلا من البلاستيك، مما يمنح الدراجة مزيدا من القوة والسلامة المحسنة.

تأتي الدراجة أيضا مع سرج جلدي مصنوع من الخشب الطبيعي والآمن بنسبة 100٪.

تعتبر Bixie Bike منتجا مستداما، حيث تم تصنيعه بنسبة 75 في المائة من الغراء أقل من أي دراجة مصنوعة من الخشب الرقائقي، وقد تم تصنيعها في جبال الألب بمواد من مصادر محلية، كما أنها مصنوعة من مزيج من الشمع والزيوت مما يوفر لها الحماية من الطقس.

يتم تصنيع بعض الدراجات ذات توازن الخشب الرقائقي باستخدام الفورمالديهايد، ولكن “Bixie bike” خالية تماما من الفورمالدهايد.

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صمم Andrej Kregar هذه الدراجة الخشبية الفريدة من نوعها ، وقد حصل Andrej على فكرة للدراجة عندما تكون ابنتها قد ولدت في عيد ميلادها الأول. قرر أن يجعلها دراجة توازن بدلاً من شراء واحدة وانتهى به الأمر في إنشاء Bixie. لقد مر الكثير من الوقت ، رغم ذلك ، بتصميم دراجة ذات توازن كبير بحيث يتمتع الأطفال الصغار بمتعة لا نهاية لها.

تم إنشاء الدراجة من قبل “Andrej Kregar” وهو مهندس معماري ومصمم صناعي، كانت فكرته وراء Bixie هي إنشاء دراجة توازن مستدامة يمكن للأطفال الصغار استخدامها لتعلم ركوب الدراجة.

الدراجة مصممة لتكون خفيفة وسهلة الركوب، ويسمح للأطفال بالتحرك بأمان على الأسطح غير المستوية ومساعدتهم على الاستعداد لتعلم كيفية استخدام دراجة دواسة، وهي تأتي مع ارتفاع السرج القابل للتعديل ومشبك المقعد الفريد الذي يجعل من السهل ضبط ارتفاع المقعد.

يتم تمويل Bixie Balance Bike على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 149 دولارا فقط، وهناك أيضا تعهدات متاحة بمبلغ 169 دولارا و 179 دولارا أمريكيًا، وستباع بسعر 299 دولارا عند طرحها للبيع.