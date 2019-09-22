كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تحذير..لا تقم بتحديث برنامج iPhone الخاص بك!

متابعة-سنيار: تعرضت شركة أبل لاتهامات بالفشل في إصلاح عيب يهدد بشدة خصوصية المستخدم في تحديث iPhone الجديد على الرغم من تنبيه الشركة به منذ أشهر.

ووِفقا لتقرير نشره موقع صحيفة “الديلي ميل” فإن تحديث iOS 13 الذي تم طرحه أمس يسمح للمتسللين بمداهمة قائمة جهات اتصال العميل دون إذنه.

يأتي هذا عندما بدأ بيع iPhone 11 الجديد في المملكة المتحدة اليوم بعد إطلاقه في حدث في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، حيث تبدأ أسعاره من 529 جنيه إسترليني.

هذا الخطأ تم الكشف عنه من قبل “خوسيه رودريغيز” خبير أمن المعلومات، حيث صرح بأن برنامج iOS 13 الذي تم طرحه أمس يسمح للمتسللين بمداهمة قائمة جهات اتصال العميل دون إذنه، بعدما اكتشف اختراق كلمات المرور في يوليو الماضي وقد نبه عملاق التكنولوجيا Apple لكنهم لم يستمعوا.

عمل رودريغيز في البداية مع شركة أبل لإصلاح الخطأ، لكنه قرر الكشف عنه عندما خشي ألا يتم القضاء عليه قبل بدء تحديث البرنامج، وفقًا لشبكة CNN، وقال أنه بمجرد أن يمسك شخص ما هاتفك يمكنه تخطي رمز الأمان أو معرف الوجه، وبالتالي الوصول إلى بيانات جهات الاتصال الخاصة بك.

بعد اكتشاف الخلل أثناء اختبار الإصدار التجريبي في نظام iOS 13، أعرب السيد رودريجيز عن أمله في الحصول على “Apple Security Bounty”، والذي يكافئ خبراء تكنولوجيا المعلومات من غير الشركات الذين يسلطون الضوء على المشكلات.

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قام السيد رودريغيز بنشر مقطع فيديو على YouTube يوضح كيف يمكنه أن يتغلب على دفاعات iPhone.

تبدأ العملية عندما يقوم شخص ما بالاتصال به، وبدلاً من الرد على المكالمة، يقوم بالنقر فوق خيار إرسال رسالة بدلا من ذلك.

ثم عندما تنبثق الرسالة الجديدة، يختار خيار إضافة مستلم ثان للرسالة، ونظرًا لأنه يكتب في بداية اسم جهة الاتصال، فإنه يقترح تلقائيا اسما من دفتر العناوين.

وبهذه الطريقة، يمكن للأشخاص الوصول إلى جهات الاتصال وأحدث جهات الاتصال المستخدمة لأي شخص لديه جهاز iPhone.

وقد صرحت Apple بأنها ستقوم بإصلاح الخلل في تحديث iOS 13.1 يوم الثلاثاء القادم.