شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية ذكاء اصطناعى هتعرفك مين "بيكراش" عليك من محادثات فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بيحبنى ولا مبيحبنيش".. سؤال يراودنا كثيرا فى مراحل مختلفة من حياتنا، ولكن الآن يمكنك استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة للرد على سؤالك، تتمثل فى أداة ذكاء اصطناعى لتحديد ما إذا كانت علاقتك سوف تكون علاقة ذات امتداد أم أنها لن تكون يوما.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصل العلماء إلى ابتكار أداة عبارة عن مساعد للعلاقات تسمى Mei ، وتدرس محادثاتك النصية لتحديد التوافق ويقدم درجة لمدى إعجاب الشخص الذى تجرى معه محادثة نصية بك، إلى جانب نصائح المواعدة الشخصية.

وتم إصدار تطبيق Mei التجريبي في Google Play، وقد صمم خصيصًا لمساعدة المستخدمين على فهم أنفسهم بشكل أفضل والأشخاص الذين يتواصلون معهم.



الاداة

وتجرى الأداة عملية صياغة لملف تعريف شخصي للمستخدمين استنادًا إلى رسائلهم النصية من خلال إنشاء ملف تعريف شخصية عبر 30 سمة شخصية مختلفة.

Advertisements

وتقيس النتائج كيف يقارن المستخدم بآلاف الآخرين في سمات مثل الانطواء والاجتماعية والعفوية وطريقة التفكير.

وقال المؤسس إيس لي: "لقد ابتكرت الأداة بدافع الضرورة لأن الكثير من علاقاتنا تعتمد الآن على الرسائل النصية، والتي تعاني من احتمال سوء التواصل والاتصال المفقود".

ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيدًا في هذا الصدد لأنه يحتوي على ذاكرة مثالية ويمكنه تتبع الكثير من الأشياء التي قد يفوتها الأشخاص.

كما أنه بعد ذلك سوف يمنح المستخدم بعض المعلومات عن كيفية تعامله مع جهات الاتصال الخاصة به، وكذلك الأشياء التي يدركها حول جهات الاتصال مثل سمات الشخصية والاهتمامات، وحتى اكتشاف السلوكيات غير الطبيعية التي قد لا تكون دائمًا واضحة للمستخدم.