شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول مارت ستتوقف عن بيع السجائر الإلكترونية .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستتوقف منصة التجارة الإلكترونية "وول مارت" أكبر متاجر تجزئة فى الولايات المتحدة عن بيع السجائر الإلكترونية بسبب "التعقيد التنظيمي وعدم اليقين من استمراريتها". ووفقاً لموقع TheVerge الأمريكي، قالت وول مارت: "بالنظر إلى التعقيد التنظيمي الفيدرالي والولائي والمحلي المتزايد وعدم اليقين فيما يتعلق بالسجائر الإلكترونية، نعتزم إيقاف بيع منتجات توصيل النيكوتين الإلكترونية في جميع مواقع وول مارت الأمريكية". Advertisements و يأتي قرار "وول مارت" بعد فترة وجيزة من إعلان مسؤولي الصحة الأمريكيين عن الوفاة الثامنة بسبب مرض رئوي غامض، حيث تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة في أغسطس، ومنذ ذلك الحين سحبت العديد من الشركات الإعلامية إعلانات vaping، وبدأ صناع السياسة في تشديد القيود في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى، إذ قدم السيناتور ميت رومني (R-UT) وجيف ميركلي (D-OR) مشروع قانون لحظر نكهات السجائر الإلكترونية بخلاف التبغ وتطبيق ضرائب جديدة على المنتجات.

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