هل ما زالت صلاحيات Root على Android تستحق المجهود ؟

صلاحيات Root مصطلح كثيراً ما تسمعه حول نظام Android. و ليس كل المستخدمين يعرفون معنى هذا المصطلح. برغم انه مصطلح شائع جداً. و قد سبق و شرحنا كل مصطلحات النظام في وقت سابق على موقعنا. سأترك لكم رابط الموضوع الذي شرحنا فيه معنى هذه المصطلحات. في هذا الموضوع سنتحدث عن اذا كان الحصول على هذه الصلاحيات يستحق المجهود. ام ان تحديثات النظام جعلت الأمر من الماضي. لذلك تابع قرائة هذا الموضوع

مزايا صلاحيات Root

الأداء

مزايا الصلاحيات تكمن في عدة اشياء. اولها هو القدرة على التعديل في اعدادات النظام و ملفاته و برمجته لتستطيع الحصول على اداء اعلى و اقوى من الجهاز مع عمر بطارية افضل. دعني افسر لك هذه الجملة. بإستخدام Root يمكنك التعديل على جزء الـKernel الخاص بالجهاز لتستطيع الحصول على اداء قوي للجهاز. في نفس الوقت يمكنك كتابة سيناريو خاص لجهازك بحيث يستعمل كافة اداء المعالج في اوقات معينة. كأن يقوم بزيادة الأداء وقت تشغيل اللعبة و تشغيل جميع الأنوية لها. او ان يقوم بإطفاء اغلب الأنوية اثناء الإستخدام البسيط. غير ذلك يمكنك ازالة البرامج الزائدة عن حاجتك من النظام. و التخلص منها لتستطيع تفريغ ذاكرة الوصول العشوائي بشكل اكبر. و ليكون عندك مساحة اكبر لفتح تطبيقاتك عليها. ولنا موضوع سابق عن كيفية التخلص من الـBloatware سأترك لكم الرابط الخاص به

مواضيع سابقة

ابرز تطبيقات التعديل على Kernel

اضافة مزايا اخرى

هاتفك هو في حالة ثابتة لا تستطيع تغييرها الا من خلال تحديثات الشركات. اي انك اذا اردت ميزة موجودة في هاتف اعلى ستعتمد على حظك هنا اذا كانت الشركة سترسل لك هذه الميزة في تحديث مستقبلي ام لا. اذا ارسلتها كان بها اصبحت لديك هذه الميزة. لكن اذا لم ترسلها؟. هنا تتدخل صلاحيات Root لتنقذك. و تستطيع بها الحصول على هذه الميزة عن طريق التعديل في النظام. ابسط مثال على ذلك في اجهزة Xiaomi المتوسطة -على عكس الفئات العليا- لم يكن هناك وضع Pro في تطبيق الكاميرا. بإستخدام Root كان المستخدمون يقومون بالتعديل على صلاحيات الوصول الى الكاميرا و تغييرها لتستطيع التحكم في سرعة الغالق و تركيز الكاميرا و غيرها من الأشياء التي كنت لا تستطيع التحكم بها. و بذلك اصبح هناك وضع Pro متكامل في تطبيق الكاميرا الخاص بك. بعد ان كانت هذه ميزة للفئة العليا فقط. و بالطبع هذا مثال فقط هناك اشياء اكثر تعقيداً يمكن القيام بها

الـCustom ROM

هل قرأت مقالنا عن المصطلحات ؟ حسناً انت تعرف معنى Custom ROM في هذه الحالة. تعد هذه اكبر ميزة لـRoot على Android. الـCustom ROM تفتح لك طريقاً نحو نسخ Android اعلى لم تقم الشركة بتحديث هاتفك اليها. فإذا توقف دعم الشركة فإن دعم المطورين لم يتوقف و يمكنك تحديث هاتفك الى نسخ اعلى و اعلى من خلال الـCustom ROM. كمثال على ذلك فإن هاتف Samsung Galaxy Note 3 قد توقفت تحديثاته عند تحديث Android 5.0. منذ يومين اصدر احد المطورين اول نسخة تجريبية لنظام Android 10 على الهاتف. اي 5 نسخ اخرى بعد التحديث الأخير. انا امتلك الـGalaxy Note 3 و يعمل على روم معدلة بنظام Android 9.0 الآن. كما يمكنك الحصول على مزايا اخرى من خلال الـCustom ROM. كأن تحمل السوفت وير الخاص بهاتف اعلى على هاتفك. كأن تحمل مزايا Galaxy Note 10 الحصرية على Galaxy Note 8. فبالنسبة لي الـCustom ROM هي افضل ميزة في الـRoot.

Advertisements

مزودي صلاحيات Root

تتضمن الصلاحيات احد تطبيقين شهيرين يقومان بتزويد الهواتف بهذه الصلاحيات. Magisk و هو اشهرهما حالياً. و SuperSU و هو اول التطبيقات التي منحت هذه الصلاحيات. دعنا نتجاهل SuperSU بعض الشئ فهو مجرد مزود للصلاحيات و نتحدث عن Magisk. اذا كنت قديم العهد بـAndroid ستتذكر ما يسمى بـXposed Framework. التطبيق الشهير الذي من خلال الـRoot يمنحك الوصول الى تعديلات خاصة بالنظام و سهلة الإزالة من خلال اضافات تقوم بتثبيتها من خلاله. Magisk يقوم بنفس الأمر بالإضافة الى تزويدك بصلاحيات Root. يمنحك اضافات عديدة يمكنك تحميلها من خلاله و تثبيتها بسهولة. الـMagisk Modules تتيح لك تعديلات كثيرة بشكل تلقائي بدون ادنى تدخل منك. فلهذا احببت الحديث عنه. اما SuperSU فهو مزود للصلاحيات فحسب لا يقدم لك فكرة الـModules او الإضافات التي تتيح لك التعديل على الجهاز بسهولة. و هو اقدم بكثير من Magisk و لكن اغلب الناس لا يستعملونه بشكل كبير الآن

اضرار الـRoot

في البداية فإنه لا اضرار مقصودة له. اذا كنت تحمل صلاحيات Root على هاتفك لا يعني هذا بأنك قد دمرت هاتفك. في البداية فإن اول ضرر له هو خسارة الضمان الخاص بالشركة. لأن الشركات في مصر لا تضمن الأجهزة التي تم التعديل على نظام تشغيلها. غير في حالة جهاز pocophone فإنه لا يمكن خسارة ضمان هذا الجهاز الا بإنتهاء مدته و حسب. و لكن ماذا يمكن ان تتوقع من اضرار اخرى؟ اذا اسأت استعمال جهازك بالتأكيد ستقابل اضرار اخرى. كمثال اذا قمت بكسر سرعة المعالج الخاص بهاتفك. و هذا ممكن بالتعديل على الـKernel. بسبب كسر السرعة لفترة طويلة سيصبح اداء هاتفك اقوى بكثير. و لكن سترتفع حرارته بشكل اكبر و سيخسر معالجك المزيد من عمره الإفتراضي. اي انك ستخسر هاتفك في وقت اسرع. لم ينتج هذا عن الصلاحيات بل عن سوء استخدامها. كسر السرعة ليس التعديل المفضل لكل المستخدمين لهذا السبب. و هذا مثال فقط لا غير.

هل صلاحيات Root تستحق المجهود ؟

الإجابة المختصرة ؟ نعم لكن ليس دائماً. اذا كنت ستستعمل الصلاحيات في الأساس. اغلب الأجهزة تحتاج الى فك للـBootloader و بالتالي هناك احتمالية ان تحتاج الى مسح كل البيانات الموجودة على الجهاز. و يمكن ان تخطئ اثناء تثبيت اي شئ في الجهاز مما يمكن ان يؤدي الي اي عطل. فلماذا المخاطرة من اجل شئ لن تستعمله ؟. بكل حال ان كنت تريد استعمال صلاحيات Root قم بتجهيز كل ما تحتاج من ملفات و اتبع كل شرح تحتاجه. اقرأ جيداً الشرح قبل تنفيذه. و من ثم ابدأ. اذا حدثت مشكلة في الـSoftware قم بإصلاحها. جهز ملفات الروم الأصلية لهاتفك ايضاً عندك. فستحتاجها اذا حصلت مشكلة اثناء التثبيت. لتستطيع العودة الى الحالة الإفتراضية حتى تستطيع استخدام الجهاز من جديد.

مواضيع متعلقة