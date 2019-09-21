تكنولوجيا: جوجل تقدم هاتف Pixel 4 قريباً بثلاثة إختيارات في الألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر جوجل في 15 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن هواتف Pixel 4 وPixel 4 XL، واليوم تم تأكيد تفاصيل الألوان الثلاثة المقدمة من جوجل لهواتف Pixel 4 هذا العام.

تقدم جوجل هواتف Pixel 4 وPixel 4 XL هذا العام بكلاً من ألوان الأبيض، والأسود وأيضاً البرتقالي، حيث ينطلق اللون البرتقالي من الهاتف بعنوان ” Oh So Orange”، بينما يأتي اللون الأسود بعنوان”Just Black”، ويأتي اللون الأبيض بعنوان”Clearly White”.

ولقد كشف عن عناوين الألوان الجديدة لهواتف Pixel 4 عبر موقع 9to5Google، كما ظهرت لوحة إعلانية في نيويورك Times Square تؤكد على عنوان اللون البرتقالي لهواتف Pixel 4.

ولقد عرفت عملاق البحث جوجل بالإختيارات الغير تقليدية لعناوين ألوان هواتفها الذكية، حيث قدمت لإصدارات Pixel السابقة ألوان جاءت بعنوان Quite Black ،Very Silver ،Kinda Blue ،Clearly White وأيضاً Not Pink.

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ويشير تقرير 9to5Google إلى أن جوجل ستقدم حافظات لهواتف Pixel 4 بإختيارات أكثر في الألوان من بينها الأزرق، الأسود، البرتقالي، من بين ألوان أخرى، ومن المتوقع أن تستمر التسريبات في الكشف عن مزيد من المواصفات والمميزات المقدمة من جوجل في هواتف Pixel 4 هذا العام.

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