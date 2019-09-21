شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لاستثمار 3 مليارات يورو في مراكز البيانات الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس شركة جوجل:"إن عملاق التكنولوجيا يخطط لاستثمار 3 مليارات يورو لتوسيع مراكز البيانات في جميع أنحاء أوروبا في العامين المقبلين".

وبحسب ما ذكره موقع “Gadgets” الأمريكي، يقول الرئيس التنفيذي "ساندار بيتشاى" إنه سيصل إجمالي استثمارات الشركة في البنية التحتية للإنترنت في القارة إلى 15 مليار يورو منذ عام 2007، كما اجتمع بيتشاي مع رئيس الوزراء الفنلندي Antii Rinne في هلسنكي وقال إن الاستثمارات ستدعم 13000 وظيفة بدوام كامل في الاتحاد الأوروبي كل عام.

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كما أشار إلى أن جوجل تستثمر بكثافة في الطاقة المتجددة، وهي مبادرة تم الإعلان عنها قبل المسيرات العالمية التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات للحماية من تغير المناخ، خاصة وأنه يعتزم الموظفون في جوجل وشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى الأخرى مثل أمازون و ميكروسوفت المشاركة في "الإضراب المناخي العالمي".