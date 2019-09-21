شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عايزين يعرفوا لو فيها كائنات فضائية.. غضب المواطنين يصل لمنطقة 51 بولاية نيفادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تثير المنطقة 51 العديد من الشكوك حول احتوائها على أسرار تتعلق بوجود كائنات فضائية، وهى فى الأساس منشأة عسكرية تابعة لسلاح الجو الأمريكى تقع فى بحيرة جروم فى جنوب ولاية نيفادا، ولكن هناك العديد من الحركات للمواطنين تستهدف اقتحام هذه المنطقة، والتى وصلت لحد بواباتها.

ووفقا لما ذكره موقع "space" العلمى، ستشهد المواعيد المستهدفة فى الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر العديد من الأنشطة حول المنطقة 51، حيث إقامة مهرجان موسيقى يسمى Alienstock فى المكان.

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وتعد بلدة راشيل هى جزء غير مدمج من مقاطعة لينكولن بنيفادا، والتى أصبحت باعتبارها أقرب سكن لساحة نيليس للقوات الجوية ومنطقة 51 مزار مهم ونقطة التقاء للأشخاص المعتقدة بوجود كائنات فضائية فى هذه المنطقة السرية.

وتقع المدينة على بعد ثلاث ساعات تقريبًا شمال لاس فيجاس على طول طريق نيفادا السريع 375، حيث لا يوجد أى معلومات عن عدد السكان المتوقع فعلاً أن يملأوا احتفالات المنطقة 51.

ويظل من غير الواضح ما هى الأحداث التى قد تم إلغاؤها أو لا يزال يتم التخطيط لها فى ضوء المشاكل التى قد تحدث من جانب هذه الحركات، وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون فى اقتحام قاعدة عسكرية سرية للغاية، يتم تحذيرهم من أن أى تحطيم للبوابة، لأنه سيكون أمرًا محظورًا وسيتم ردعه.