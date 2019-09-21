شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحاول جعل إعلاناته أكثر فاعلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى منصة التواصل الإجتماعى فيس بوك، لجعل الإعلانات المعروضة على الشبكة أكثر فاعلية وتفاعلا مع المستخدمين، إذ تعمل المنصة على عرض استطلاعات للفيديوهات خلال تشغيلها، مما يتيح للمستخدمين خيارات للاستفتاء أثناء تشغيل الفيديو.

ونقلاً موقع " انجادجيت" العلمي، يوفر فيس بوك أيضًا شكل "الإعلان القابل للتشغيل" في جميع أنحاء العالم، والإعلانات القابلة للتشغيل هي الإعلانات التي تستخدم الألعاب التي يمكنك لعبها لتثبيت التنزيلات أو لتحقيق أي هدف آخر للعلامة التجارية، فمثلاً استخدم Uber India التنسيق لدعوة الناس للعب لعبة والفوز برحلات إلى كأس العالم للكريكيت 2019.

Advertisements

كما أدخل فيس بوك أيضا شكلا ثالثا للإعلانات على المنصة، وهو إعلانات الواقع المعزز والتى بدأت اختبارها في منتصف عام 2018 وهي في مرحلة تجريبية مفتوحة حول العالم هذا الخريف، حيث يمكن للمعلنين استخدام التنسيق لمنح العملاء المحتملين طريقة لتجربة منتجاتهم تقريبًا عبر تقنية الواقع المعزز، مثل أحمر الشفاه أو النظارات الشمسية.