شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. احتجاجات بالملايين حول العالم بسبب أزمة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشتعل حالة من الإضراب العالمى ضد التغير المناخي، والذى تعدى بعض المبادرات حيث وصفت الوضع الناشطة الشابة جريتا ثونبرج بأنه "البداية فقط" قبل قمة الشباب للأمم المتحدة التي ستشارك فيها اليوم.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، فقد قال المنظمون، إن حوالي أربعة ملايين انتشروا في جميع أنحاء العالم، فيما وصف بأنه أكبر احتجاج على الإطلاق على التهديد الذي يمثله تغير المناخ على الكوكب بسبب ارتفاع درجات الحرارة.





احتفالات حركة تغير المناخ

وردد الصغار والكبار على حد سواء شعارات ولوحوا بلافتات في المظاهرات التي بدأت في آسيا والمحيط الهادئ، وانتشرت في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، قبل أن تصل في الولايات المتحدة.

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وقال منظمو الإضراب العالمى إن مظاهرات يوم الجمعة كانت بداية 5800 احتجاج في 163 دولة خلال الأسبوع المقبل، وستستمر الحركات الناشطة من برلين إلى بوسطن، وكمبالا إلى كيريباتي، ومن سيول إلى ساو باولو، ورفع المتظاهرون لافتات عليها شعارات من بينها "لا يوجد كوكب بديل" و "اجعلوا الأرض عظيمة مرة أخرى".



مظاهرات تغير المناخ

وفي باتيري بارك في نيويورك، أقام عشرات الآلاف من المؤيدين لثونبرج حفل استقبال بموسيقى الروك، وهتفوا باسمها بينما دعت القادة إلى التحرك الآن للحد من انبعاثات الغاز.



الدعوة ضد تغير المناخ

وستشارك الناشطة و 500 من رواد البيئة الشباب من جميع أنحاء العالم في أول قمة مناخ للشباب، ثم فى يوم الاثنين المقبل، سيعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قمة للعمل المناخي، حيث سيتوجه أكثر من 60 من قادة العالم إلى المنصة لعرض أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.