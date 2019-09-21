شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعصار "لورينا" يهدد المكسيك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد إعصار لورينا قوته حيث أغلقت شبه جزيرة باجا فى المكسيك شواطئها ذات المياه الفيروزية وهو المقصد السياحى الشهير "لوس كابوس".

وحسب موقع "Phys" الأمريكى هبت العاصفة على ساحل المحيط الهادئ يوم الخميس فى وسط الميكسيك، وانخفضت إلى فترة وجيزة إلى عاصفة مدارية قبل أن تتحرك مره أخرى فوق الماء وتعيد قوتها.

Advertisements

ووفقًا للمركز القومى الأمريكى للأعاصير (NHC) كانت لورينا تهب رياحًا متواصلة قوتها 120 كيلومترًا (75 ميلًا) فى الساعة عند اقترابها من لوس كابوس صباح الجمعة، ما يجعلها إعصارًا من الفئة 1 على مقياس من 1 إلى 5، فى حين أنها كانت تتجه ببطء نحو الشمال الغربى بسرعة أربعة كيلومترات فى الساعة.

وقالت الهيئة إن العاصفة من المتوقع أن تتساقط من 7.6 إلى 15.2 سم من الأمطار على المنطقة، والتى قد تؤدى إلى فيضانات مفاجئة، حيث كانت لورينا قد عصفت بالفعل غرب وسط المكسيك بالرياح القوية والأمطار الغزيرة والأمواج العاتية، ما دفع المسئولين إلى إلغاء المدارس فى المناطق المتضررة.