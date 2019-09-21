شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. مهمة بعثة مركبة جاليليو تنتهى على كوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين صفحات تاريخ الفضاء نجد بعثة مركبة جاليليو التى انتهت فى مثل هذا اليوم 21 سبتمبر من عام 2003، حيث انتهت المهمة التابعة لناسا إلى كوكب المشترى وأقماره.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإنه بعد 14 عامًا من الاستكشاف، سقطت مركبة جاليليو عن عمد فى كوكب المشترى وتفككت فى الغلاف الجوى الكثيف للكوكب محترقة.



سقوط مركبة جاليليو

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وكان قد تم إطلاق المركبة عام 1989 فى مكوك الفضاء أتلانتس ووصل إلى المشترى فى عام 1995، حيث كانت أول مركبة فضاء تدور حول كوكب المشترى والمهمة الأولى التى ترسل مسبارًا فى الغلاف الجوى.

واكتشفت أدلة على وجود المياه المالحة أسفل أسطح ثلاثة من أقمار كوكب المشترى، وهم أوروبا، جانيميد وكاليستو.

وتم وضعه عن قصد فى مسار تصادم مع كوكب المشترى لأنه نفد الوقود به وانتهت مهمته، حيث أرادت ناسا التأكد من أنه لن يؤثر على أى من أقمار كوكب المشترى التى يمكن أن تؤوى الحياة فى محيطاتها الموجودة تحت السطح.