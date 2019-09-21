شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تعيد ابتكار الهواتف الذكية بإطلاقها السلسلة المتفوقة HUAWEI Mate 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاتف مميز ذو تصميم مستقبلي رائع مع هالة حلقية يعتمد على المعالج الرائد Kirin 990 للجيل الخامس ونظام كاميرا رباعية مذهل يتضمن كاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة.

أعلنت هواوي عن إطلاق سلسلة هواتف HUAWEI Mate 30 والتي تضمن هاتفي هواوي Mate 30 وMate 30 Pro وهما الأعلى والأكثر تطوراً في عالم صناعة الهواتف الذكية خلال فعاليات مؤتمر هواوي الذي أقيم في مدينة ميونخ الألمانية. قامت هواوي بإرساء معايير جديدة بداية من التصميم الفني ووصولاً الي الهندسة المتطورة في الإمكانيات والمزايا بجانب البرمجيات المبتكرة، لذا تتميز سلسلة HUAWEI Mate 30 بكونها أولي الهواتف المتطورة المزودة بالجيل الثاني من تكنولوجيا 5G للاتصالات بالإضافة الي تزويد هواتف السلسلة بأحدث التكنولوجيات المتطورة.





كما أطلقت هواوي ساعتها الذكية المنتظرة HUAWEI WATCH GT 2 المزودة برقاقة معالج Kirin المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي. تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 2 ببطارية رائدة لمنح المستخدمين أطول عمر ممكن، بجانب تزويدها بمزايا متطورة جديدة لتشمل 15 وضع رياضي، 10 أوضاع للتدريب.

Advertisements





وقال ريتشاد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين "تخرج سلسلة الهواتف الجديدة HUAWEI Mate 30 كل ما في جعبة الهواتف الذكية المتقدمة من قوة وأداء. وهي مصممة للتفوق وتحدي الأساليب التقليدية بمنح المستخدم تجربة مبتكرة ومميزة. والحقيقة أن وصولنا إلى عصر شبكات الجيل الخامس فرصة لإعادة ابتكار تقنيات الهواتف الذكية بأساليب جديدة وتمثل سلسلة الهواتف HUAWEI Mate 30 التعبير الأرقى عن الآفاق التي تنتظرنا في المستقبل."تتميز سلسلة HUAWEI Mate 30 بتزويدها برقاقة معالج Kirin 990 SoC المدعومة بتكنولوجيا 5G للاتصالات، حيث انها أول رقاقة تدمج وحدات المعالجة مع شريحة اتصال مودم 5G على نفس الرقاقة لتقديم مستويات جديدة ومتطورة من الأداء القوي والكفاءة العالية التي لم تشهدها صناعة الهواتف الذكية بالعالم.





يأتي هاتف HUAWEI Mate 30 بنظام كاميرا ثلاثية العدسات، كاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجا بكسل، كاميرا للتصوير الزوايا فائقة العرض بدقة 16 ميجا بكسل وكاميرا Telephoto بدقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة الي معالج إشارة الصور ISP 5.0 لذا يمكن HUAWEI Mate 30 المستخدمين من التقاط صور وتصوير مقاطع فيديو عالية الجودة والوضوح. يقدم HUAWEI Mate 30 Pro تجربة تصوير ثورية من خلال نظام كاميرا رباعية العدسات مكونة من كاميرا Cine بدقة 40 ميجا بكسل، كاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجا بكسل، كاميرا Telephoto بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا بمستشعر للبعد ثلاثي الأبعاد.

يتمتع HUAWEI Mate 30 Pro ببطارية عالية الكثافة تبلغ 4500 ميلي أمبير، أما HUAWEI Mate 30 يأتي ببطارية تبلغ 4200 ميلي أمبير. كما أن كلا الهاتفين حاصلا على شهادة TÜV Rheinland المعتمدة لتكنولوجيا الشحن اللاسلكي SuperCharge بقدرة 27 وات وتكنولوجيا الشحن SuperCharge بقدرة 40 وات.