تكنولوجيا: Fujifilm تكشف عن كاميرة X-Pro3 بشاشة LCD محجوبة خلال مؤتمر طوكيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مؤتمر X Summit الذي عقد في طوكيو مؤخراً كشفت شركة Fujifilm عن كاميرة X-Pro3 التي تأتي بتصميم كلاسيكي قديم مع شاشة LCD محجوبة، وhybrid EVF.

تأتي كاميرة Fujifilm X-Pro3 بشاشة LCD محجوبة داخل الكاميرة، بينما تظهر شاشة صغيرة الحجم في الجهة الخلفية للكاميرة، والتي تحاكي الشاشة المميزة للإصدارات القديمة من الكاميرات.

وتضم كاميرة X-Pro3 عدسات hybrid viewfinder، كما تأتي الشاشة LCD كاميرة الحجم بتصميم محجوب إلى داخل الكاميرة، حيث يمكن سحب الجهة الخلفية للكاميرة إلى الأسفل لتظهر الشاشة.

كما تأتي كاميرة X-Pro3 بشاشة LCD صغيرة الحجم في منتصف الجهة الخلفية، تدعم عرض المعلومات الرئيسية في الكاميرة ومن بينها سرعة سرعة المصراع، كما صممت الشاشة لتتكامل مع عدسات viewfinder حيث تعمل على خفض التشويش عند التصوير، ومتابعة المزيد من التفاصيل في الصور عبر viewfinder.

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كما تؤكد Fujifilm على أن عدسات hybrid viewfinder تأتي بتباين أعلى، مع مستويات أعلى في السطوع، كما تدعم نطاق أوسع من الألوان مع تحسينات في معدل الإطارات.

ولقد إستخدمت Fujifilm في تصميم الكاميرة التيتانيوم، لدعم الهيكل الخارجي للكاميرة بتصميم أقوى، كبديل للتصميم التقليدي من الألومينوم أو سبائك المغنيسيوم، ومن المقرر أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل حول كاميرة X-Pro3 خلال الشهر المقبل.

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