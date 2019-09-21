شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤولى التجارة الأمريكية يرفعون الجمارك عن بعض المكونات لكمبيوتر أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق منظمو التجارة فى الولايات المتحدة مؤخرا على 10 طلبات من أصل 15 لإعفاءات جمركية مقدمة من شركة أبل، وسط عملية تأجيل أوسع نطاقًا على الرسوم المفروضة على أجزاء الكمبيوتر، وفقًا لقائمة عامة نشرها الممثل التجارى الأمريكى وإشعار بالتسجيل الفيدرالي.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن هذه الخطوة من قبل المسؤولين الأمريكيين يمكن أن تجعل من السهل على كل من شركة أبل وصناع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة تجميع الأجهزة فى الولايات المتحدة عن طريق خفض تكاليف استيراد الأجزاء، إلا أن شركة أبل لم تذكر سبب طلبها للإعفاءات، ولكن كانت الطلبات تتعلق بمكونات مثل لوحات الدوائر المكتملة جزئيًا.

وبحسب التقرير تقوم أبل بتصنيع أجهزة كمبيوتر Mac Pro الخاصة بها فى تكساس، مما يجعل الجهاز محصنًا من التعريفات الجمركية، لكن هناك بعض الأجزاء الوسيطة كانت خاضعة للضرائب، ويبدأ كمبيوتر Mac Pro بمبلغ 6000 دولار وهو مخصص للمستخدمين مثل الموسيقى وستوديوهات الصورالمتحركة، ونظرًا لتصميمه المتخصص، لم يباع الجهاز أبدًا بأعداد كبيرة، لكنها أصبحت نقطة تحول سياسية فى وقت سابق من هذا العام عندما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أبل كانت تنقل الإنتاج إلى الصين.

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ولم تعلق أبل علنًا على خطط الإنتاج الخاصة بها، لكن التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية تعقد عملية تجميع أجهزة الكمبيوتر فى الولايات المتحدة، وقد وضعت القائمة الثالثة للتعريفات الأمريكية التى دخلت حيز التنفيذ العام الماضى ضرائب على بعض أجهزة الكمبيوتر المجمعة بالكامل بالإضافة إلى المكونات الرئيسية لصنعها، مما يعنى أن الشركات المصنعة واجهت زيادات فى التكاليف حتى لو صنعوا آلات فى الولايات المتحدة.

وقد وصلت التعريفات الجمركية أيضًا إلى صناعة ألعاب الكمبيوتر، حيث يقوم المتحمسون فى كثير من الأحيان بتجميع آلاتهم المخصصة من أجزاء، كثير من الصين، وقد تقدمت أبل بطلب للحصول على إعفاءات لبعض المكونات، لكن الرئيس دونالد ترامب قال إن الجهات التنظيمية الأمريكية لن تمنحها.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل فى وقت لاحق، خلال مكالمة الأرباح التى أجرتها الشركة فى 30 يوليو ، إن شركة أبل ترغب فى الاستمرار فى صنع أجهزة Mac Pros فى الولايات المتحدة، وقال للمحللين فى المكالمة "نريد أن نبقى هنا" ، مضيفًا أن شركة آبل تستثمر فى القدرة على القيام بذلك، إلا أنه أمس الجمعة رفع المسؤولون التجاريين التعريفة الجمركية على مجموعة من مكونات الكمبيوتر لشركة أبل وجميع الشركات المصنعة الأخرى ، بما فى ذلك لوحات الدوائر الرئيسية وبطاقات الرسومات المجمعة جزئيًا.