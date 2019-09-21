فيسبوك تواصل محاولاتها لدخول عالم الأجهزة منذ 6 سنوات

تعرضت شركة فيسبوك لأول مشكلة في دخول عالم الأجهزة خلال عام 2013، وذلك بعد دخولها في شراكة مع شركة إتش تي سي التايوانية لتصنيع (HTC First)، وهو هاتف ذكي بواجهة فيسبوك (Facebook Home) بدلاً من واجهة (Sense) الخاصة بهواتف إتش تي سي.

وبالرغم من أن شركة AT&T – التي وفرت الجهاز بشكل حصري في الولايات المتحدة – قد باعت أكثر من 15 ألف جهاز، فقد صُنف الهاتف على أنه واحد من بين أكبر الإخفاقات في صناعة التكنولوجيا لعام 2013.

وكانت AT&T تخطط لإيقاف الجهاز استجابةً للطلب الضعيف عليه من قبل المستخدمين بسبب (Facebook Home)، وخفضت شركة الاتصالات سعر (HTC First) لاحقًا من 99.99 دولار إلى 0.99 دولار بموجب عقد مدته سنتان.

ويبدو أن الأمور لم تتغير منذ ذلك الحين، إذ أعلنت فيسبوك في وقت سابق من هذا الشهر عن أحدث تشكيلة من مكبرات الصوت الذكية للاتصال الفيديوي (Portal).

وذكرت التقارير أن شركة التواصل الاجتماعي تتعاون مع صانع نظارات راي بان (Ray Ban) لتطوير نظارات واقع معزز (AR).

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وحاولت فيسبوك بشكل مستمر على مدار السنوات الست الماضية إصدار منتج عتادي يريده المستهلكون، لكنها لم تنجح أبدًا، إذ إنها استحوذت في عام 2014 على شركة Oculus VR مقابل ملياري دولار.

وأوضح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في وقت الصفقة أن شركة التواصل الاجتماعي لديها طموحات لبناء منصة المستهلك الكبيرة القادمة.

وكتب زوكربيرج في الإعلان عن الاستحواذ على Oculus: نشعر في هذه المرحلة أننا في وضع يمكننا من خلاله التركيز على المنصات التي ستأتي لاحقًا لتمكين تجارب أكثر فائدة وتسلية وشخصية. المستقبل قادم ولدينا فرصة لبناءه معًا.

وأصدرت الشركة منذ ذلك الحين مجموعة من نظارات الواقع الافتراضي، والتي لم تحقق أي منها نجاحات كبيرة.

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وكان النظارة الأكثر نجاحًا في هذه المجموعة (Gear VR)، وهي نظارة صنعتها شركة سامسونج، والتي كانت غالبًا ما تُمنح للمستهلكين الذين اشتروا هواتف سامسونج الذكية الشهيرة.

ووظفت فيسبوك في عام 2016، ريجينا دوغان Regina Dugan، المديرة السابقة لوكالة مشاريع البحوث المتقدمة للدفاع أو (DARPA)، ومسؤولة قسم التكنولوجيا المتقدمة والمشاريع في جوجل، لتأسيس مختبر يركز على الأجهزة يسمى (Building 8).

لكن سرعان ما فشل هذا المختبر، وجرى إعادة تنظيمه في أقل من عامين، وكانت مساهمته الوحيدة هي أجهزة (Portal)، والتي باعت منها فيسبوك 54 ألف جهاز من الجيل الأول الصادر عام 2018.

وبالرغم من اعتراض فيسبوك على هذه الأرقام التقديرية من شركة أبحاث السوق آي دي سي IDC، إلا أنها لم تقدم أبدًا رقمًا خاصًا بها، ورفضت فعل ذلك مع الجيل الثاني من أجهزة (Portal).

ووفقًا للمصادر، فإن فيسبوك تطور منذ عام 2016 نظارات واقع معزز، وبالرغم من مرور كل هذا الوقت، إلا أن الشركة ليس لديها منتج لعرضه بعد.

وبذلت عملاقة التواصل الاجتماعي قصارى جهدها لتقليل حجم النظارة الذكية لتصبح بشكل مقبول بالنسبة للمستهلكين، الأمر الذي دفعها إلى التعاون مع الشركة الأم للعلامة التجارية راي بان (Ray Ban)، لكن الشركة لا تتوقع إصدار منتج في أي وقت قبل عام 2023.

ولطالما شكلت مسألة دخول فيسبوك عالم الأجهزة أولوية بالنسبة لمارك زوكربيرج، حيث إنه مهووس بفكرة أن تكون فيسبوك أداة مفيدة لمستخدميها، وذلك حسبما قال موظف سابق في فيسبوك عمل في مختبر (Building 8).

ومن خلال العمل كأداة مساعدة، فإنه لن يكون بإمكان المستهلكين الخروج خارج فيسبوك وتطبيقاتها وخدماتها المتعددة لأنها توفر الكثير من القيمة الأساسية.

وتلعب الشركة دوراً هائلاً في كيفية عيش المستخدمين لحياتهم عبر الإنترنت في الوقت الحالي بطرق مختلفة، إذ إنها تشكل دفتر عناوين للمستخدمين، وتقويم للأحداث، وألبوم صور، وخدمة تراسل،

لكن فيسبوك لم تنجح حتى الآن في تصنيع الأجهزة المُستخدمة من قبل المستهلكين للوصول إلى حياتهم الرقمية، وتأمل أن يتمكن أخيرًا من الوصول إلى هذه المرحلة من خلال نظاراتها الذكية للواقع الافتراضي.