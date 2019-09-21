شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فستان "جينفر لوبيز" كان سببا فى إطلاق خدمة صور جوجل..أعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المغنية الأمريكية "جنيفر لوبيز" فستانها الأخضر المميز من تصميم فيرساتشى، والذى كان من الأسباب التى أدت إلى اختراع خدمة "صور جوجل"، إذ ارتدت لوبيز، التى تبلغ من العمر 50 عامًا، الفستان لأول مرة خلال حفل جوائز جرامى فى فبراير 2000.



جينيفر لوبيز

وفقا لموقع bbc البريطانى، كشف إريك شميدت ، الرئيس التنفيذى السابق لشركة Google فى وقت لاحق ، عن وجود الكثير من عمليات البحث التى انتشرت بعد الحفل عن صور الفستان، وقد ألهمهم هذا لإنشاء خدمة صور Google، خاصة وأنهم وجدوا نقص فى المحتوى الذى يتوفر للمستخدمين الذين يبحثون عن الفستان بعد حفل الجرامي.



فستان جينيفر لوبيز

وبالفعل تم تقديم خدمة صور Google إلى محرك البحث الشهير فى يوليو 2001، أى بعد ثلاث سنوات من إطلاق جوجل لأول مرة.

يذكر أن "جينفر لوبيز" ظهرت مرة أخرى فى نسخة جديدة من فستانها بعد مرور 19 عام خلال عرض فيرساتشى لربيع 2020 فى ميلانو، وحظى مقطع الفيديو الذى نشرته على حسابها على انستجرام بشعبية واسعة، وأعاد للإذهان قصة الفستان الذى كان سبب فى ظهور خدمة "جوجل فوتو".