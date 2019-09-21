شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يعتذر بشأن التغيرات في سياسات التحقق الخاص به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الرئيسة التنفيذية لموقع يوتيوب "سوزان وجيكى" لمنشئ محتوي يوتيوب بشأن قرار الشركة إلغاء حالات التوثيق، الأمر الذي أدى إلى سخط بين أصحاب بعض القنوات الشهيرة، قائلة :"نعتذرعن الإحباط والأذى الذي سببناه في طرقنا الجديدة للتحقق".

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" العلمي، كتبت وجيكي على تويتر: “أنا آسفة للإحباط والأذى الذي سببناه في مقاربتنا الجديدة للتوثيق، وبينما كنا نحاول إجراء تحسينات، يبدو أننا أخطأنا الهدف، وبينما أكتب هذا، فإننا نعمل على معالجة مخاوفكم وسيكون لدينا المزيد من التحديثات قريبًا"، فيما ذكر يوتيوب في بيان له، أنه استغني عن الطريقة السابقة التى كانت تعتمد على عدد المشتركين لتحديد ما إذا كان ينبغي توثيق القناة أم لا.

وبحسب القواعد الجديدة، يعتمد يوتيوب على الأصالة والأهمية في الاعتبار عند اختيار القنوات التي سيتم توثيقها، كما إنه يتبنى مقاربة العديد من المنصات الاجتماعية الأخرى والتي تتحقق من وجود فرصة قوية لانتحال شخصيتها أو إذا كان هناك احتمال معقول بأن يتم الخلط بينها وبين شخص آخر.

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ومن المنتظر أن تضمن السياسة الجديدة منح شارة التوثيق لمنشئي المحتوى، والعلامات التجارية، والفنانين البارزين على موقع يوتيوب وخارجه، بالإضافة إلى المستخدمين الذين قد يتعرضون لخطر انتحال الهوية، فيما يعتقد أن سياسة التوثيق الجديدة في يوتيوب تتوافق مع الطريقة التي تتبعها شركات مثل: فيس بوك، وإنستجرام، وتويتر.