تكنولوجيا: Fitbit تخطط لطرح أصول الشركة للبيع نتيجة لإنخفاض الإيرادات في 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير توقعات Fitbit الأخيرة إلى إنخفاض في إيرادات الشركة من مبيعات الساعات والسوارات الذكية، وهو ما دفع Fitbit إلى البحث عن صفقة لبيع الشركة مؤخراً.

بدأت شركة Fitbit خطواتها الأولى في سوق الساعات الذكية خلال عام 2007، إلا أن أحدث المؤشرات تشير إلى أن Fitbit تستعد لطرح الشركة للبيع قريباً.

انطلقت شركة Fitbit للمنافسة في الأسواق منذ البداية بخطوات ثابتة، حيث إستطاعت بالفعل أن تحقق مبيعات جيدة من منتجات الشركة من السوارات والساعات الذكية، إلا أن إصدار الشركة الأخير من ساعة Versa Lite الذكية لم يحقق الإيرادات المتوقعة من الشركة، بل أن Fitbit قامت مؤخراً بخفض توقعاتها لإيرادات هذا العام في تقريرها الأخير.

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وتشير الشائعات مؤخراً إلى أن Fitbit قامت بتعيين Qatalyst Partners وهو أحد البنوك الإستثمارية لطرح الشركة للبيع، كما تشير التسريبات إلى أن Fitbit لم تحدد أي شراه في الوقت الحالي، إلا إن Fitbit لديها عدة أصول في كلاً من Pebble، و Twine Health، و Vector Watch، وأيضاً Coin والتي يمكن أن تتيح لشركة Fitbit الحصول على صفقة جيدة عند طرح الشركة للبيع.

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