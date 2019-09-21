الهاتف Xiaomi Mi9 Pro يظهر في فيديو مسرب قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi9 Pro في الحدث الذي تقرر عقده في اليوم 24 سبتمبر جنبًا إلى جنب مع الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha. كلاهما سيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G وسيضمان المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.

لقد شاهدنا بالفعل بعض الصور المسربة للهاتف Xiaomi Mi9 Pro قبل يومين إلى جانب معلومات حول بطاريته وسرعات الشحن التي يدعمها. الآن ظهر الهاتف في مقطع فيديو قصير يمنحنا أفضل نظرة عليه حتى الآن.

يحتفظ الهاتف بتصميم الهاتف Xiaomi Mi9 ذو الشاشة المسطحة التي تمتاز بالقطع في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة والكاميرات الثلاثة في الواجهة الخلفية. وسيأتي الهاتف Xiaomi Mi9 Pro بالفعل مع المعالج +Snapdragon 855، ومع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، أكدت بعض الملصقات التشويقية أن الهاتف Xiaomi Mi9 Pro سيأتي مع محرك جديد للإهتزاز من شأنه أن يوفر ردود فعل إهتزازية أقوى. وبالإضافة إلى ذلك، سيأتي الهاتف أيضًا مع نظام تبريد يتألف من 5 طبقات من الجرافيت قادرة على تقليل درجات حرارة المعالج المركزي بنسبة تصل إلى 10 درجات مئوية.

أما بخصوص الكاميرات الثلاثة في الخلف، فسوف تحتفظ الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. المواصفات الأخرى تشمل ذاكرة تخزينية بحجم 256GB، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ونظام Android 9 Pie مع واجهة MIUI 10.4.1.