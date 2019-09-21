تكنولوجيا: فيديو..احتشاد المئات حول متاجر أبل حول العالم لشراء أيفون 11

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فى عدد من دول العالم عمليات شراء هواتف آيفون 11 وتستمر عمليات الشراء تباعا طبقا للتوقيت المحلى لكل دولة حول العالم، وفى الإمارات احتشد المئات من الأفراد أمام متجر "أبل" بمركز "دبى مول"، للحصول على الإصدار الجديد من هواتف الشركة "آيفون 11"، وكشفت صور متداولة اصطفاف المئات من الأشخاص أمام المتجر للحصول على الهاتف الجديد، بحسب ما ذكرته عدد من المواقع الإماراتية.
ويتوقع محللون أن يصل عدد شحنات هاتف "آيفون 11" بين 70 إلى 75 مليون وحدة حتى نهاية العام الحالي، فيما ذكر موقع التجارة الإلكترونية الصينى JD.com أن إجمالى حجم الطلب المسبق على الهواتف الثلاث الجديدة فى يومه الأول قفز بنسبة 480% بالمقارنة مع اليوم الأول من إطلاق هواتف العام الماضي، فيما احتلت نسخة الأخضر الليلى من "11 برو"، ونسخة الأسود والبنفسجى من هواتف "آيفون 11" المراتب الثلاث الأولى من حيث الطلب، بحسب موقع The Sun.
كما ذكر موقع "على بابا" الصينى أن مبيعات هواتف "آيفون 11" سجلت ارتفاعاً بنسبة 350% فى يومها الأول بالمقارنة مع مبيعات "آيفون XR" العام الماضى.
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