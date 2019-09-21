شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج:كل ما تحتاج معرفته عن تعليق فيس بوك لعشرات الآلاف من تطبيقات المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك أنها قامت بإيقاف عشرات الآلاف من التطبيقات على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها، وذلك كجزء من تحقيق الشركة المستمرمع مطوري التطبيقات، وهوالتحقيق الذى بدأته الشركة في مارس 2018، كاستجابة للدعوات التى ظهرت عقب فضيحة Cambridge Analytica.

س: كم عدد التطبيقات التى تم تعليقها؟

ج: بحسب ما نشره فيس بوك عبر مدونته الرسمية، فإن التطبيقات التى تم تعليقها مرتبطة بنحو 400 مطورا، مشيرا إلى أن الأمر لا يعني بالضرورة أن تلك التطبيقات تشكل تهديدًا للمستخدمين، فيما كان فيس بوك قد وافق في وقت سابق من العام الحالي على دفع غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لتسوية تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

س: ماهو تبرير فيس بوك لتعليق التطبيقات؟

قال "إيم أرشيبونج" أحد مسئولى الشركة، إن التعليق "لا يشكل بالضرورة مؤشرًا إلى أن هذه التطبيقات تشكل تهديدًا"، مضيفًا أن "البعض لم يستجب لطلبنا بالحصول على معلومات".

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وقال أرشيبوج، إن التحقيق "تناول ملايين التطبيقات، وتم تعليق عشرات الآلاف منها لأسباب مختلفة"، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

س: متى بدأت هذه التحقيقات؟

ج: بدأت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيق مع شبكة فيس بوك خلال العام الماضى، بسبب مزاعم انتهاكه لمرسوم يتعلق بالخصوصية وافقت عليه في عام 2012، وذلك بعد أن شارك معلومات حوالى 87 مليون مستخدم من مستخدمي الشبكة الاجتماعية مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية "كامبريدج أنالتيكيا".

وقال فيس بوك في منشوره، "إننا نحرز تقدمًا، لن نمسك بكل شيء، ولكن الآخرين خارج فيس بوك سيساعدوننا أيضًا في الإمساك ببعض الأشياء”.