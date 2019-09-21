كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة ابل ميزة مشاركة الصوتيات في تحديث iOS 13 لسماعات AirPods اللاسلكية، والتي تتيح إتصال أكثر من سماعة مع هاتف أيفون واحد ومشاركة الصوتيات أو الإستماع إلى محتوى الفيديو، واليوم تجلب ابل الميزة إلى سماعات Beats أيضاً.
ويمكن لميزة مشاركة الصوتيات أن تدعم إتصال أكثر من سماعة من سماعات earbuds أو سماعات الرأس أيضاً للإتصال بهاتف أيفون واحد، لتتيح لمجموعة من الأشخاص مشاركة الملفات الصوتية قيد التشغيل أو الإستماع إلى محتوى الفيديو في نفس الوقت.
ومن المقرر أن تدعم كلاً من إصدارات Beats التالية ميزة مشاركة الصوتيات:
- Powerbeats Pro
- Powerbeats 3 اللاسلكية
- BeatsX
- Solo 3 اللاسلكية
- Studio 3 اللاسلكية
ومن المقرر أيضاً أن تحتوي هذه السماعات على رقاقة W1 أو رقاقة H1 التي تدعم ميزة مشاركة الصوتيات في السماعات، كما تتوفر الميزة رسمياً لمستخدمي سماعات Beats بدءاً من الأسبوع المقبل من خلال تحديث لبرمجيات السماعات.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ابل تجلب ميزة مشاركة الصوتيات من هاتف إيفون واحد إلى سماعات Beats لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.