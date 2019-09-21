رئيس Huawei واثق من بلوغ مبيعات سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series لـ 20 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين فقط، أعلنت شركة Huawei عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series. وكما كان متوقع، فقد تم إطلاق هذه الهواتف الجديدة من دون تطبيقات وخدمات جوجل بسبب الحظر التجاري الأمريكي الذي وضع شركة Huawei على القائمة السوداء الأمريكية، مما يمنع الشركات الأمريكية مثل جوجل من التعامل مع الشركة الصينية.

بعد الحدث، صرح الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu بالقول : ” أعتقد أن هذا الحظر سيؤثر على المبيعات خارج الصين. لكن المبيعات في الصين ستزيد كثيرًا لأن هذا هو هاتف 5G الرائد الأكثر تنافسية في العالم “. على الرغم من أن شركة Huawei تتوقع إنخفاض المبيعات العالمية، إلا أنها تتوقع نموًا قويًا في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد السيد Richard Yu أن مبيعات سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series يمكن أن تصل إلى أكثر من 30 مليون وحدة. إليك ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة الصينية بشأن المبيعات العالمية والحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تسبب في إلغاء جوجل لترخيص Huawei الذي يسمح لها بتشغيل تطبيقات وخدمات Google في هواتفها الذكية المزودة بنظام الأندرويد :

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” منذ الحظر في شهر مايو، إنخفضت مبيعاتنا، ولكنها الآن تتعافى بسرعة كبيرة، لذلك يحب المستهلكون منتجاتها. أعتقد أنه يمكننا بيع أكثر من 20 مليون وحدة من سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series “.

ليس هناك من ينكر أن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة قد أثر على المبيعات على مستوى العالم، ولكن الحقيقة هي أن شركة Huawei كانت تعمل على زيادة حصتها السوقية بشكل مطرد في الصين، وفي الربع الثاني كانت صاحبة الحصة السوقية الأعلى خلال السنوات الثمانية الماضية، على الأقل وفقا لمؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق والتي نشرت تقريرها في شهر مايو الماضي.