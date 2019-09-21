شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين: اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود إلى 100 مليون عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فريق بحث جيولوجي صيني اكتشاف مجموعة من آثار أقدام ديناصورات، تعود إلى 100 مليون سنة، في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين.
وقال الأستاذ المساعد في جامعة الصين للعلوم الجيولوجية "شينغ لي دا" –في تصريحات اليوم- إن الباحثين عثروا على تسع حفريات لآثار أقدام ديناصورات، وذلك على رمال حصوية أرجوانية في محافظة جينغبيان بمقاطعة "شنشي".
وأضاف أن دراسة حول علم الطبقات وعلم التشكل كشفت أن الآثار المكتشفة تعود إلى 100 مليون عام خلال العصر الطباشيري، مشيرا إلى أن الباحثين سيقومون بدراسة تصنيف الديناصورات والبيئة الرسوبية على أساس آثار الأقدام.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الصين: اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود إلى 100 مليون عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.