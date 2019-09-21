رسمياً .. إطلاق أيفون 11 في الإمارات .. بسعر يتراوح بين «4219 إلى 5699» درهماً.. الآلاف يحتشدون في دبي مول للحصول على الهاتف الأحدث عالمياً

الموجز

أطلقت شركت أبل هاتفها الجديد ايفون 11 وايفون 11 برو في الامارات.

واحتشد الآلاف في دبي مول من ساعات الصباح الأولى أمام متجر أبل من أجل الحصول على هاتف ايفون 11 الجديد.

وبدأت متاجر آبل في الإمارات وكعادتها في مثل هذا الوقت من العام بالاستعداد لاستقبال الأعداد الكبيرة من عشاق هواتف آيفون، إلى متاجر «آبل» في دبي وأبوظبي لشراء أو استلام هواتفهم الجديدة لعام 2019 وفقا للبيان الإماراتي.

ويتراوح سعر «آيفون 11 برو» في الإمارات من 4219 إلى 5699 درهماً، و«آيفون 11 برو ماكس» من 4639 إلى 6199 درهماً متضمنة الضريبة، وذلك وفقاً لخيار الذاكرة، فيما ستتراوح أسعار «آيفون 11» المتوقع أن يكون الأكثر شعبية من 2949 إلى 3579 درهماً.

أعلنت شركة اتصالات، أمس، توفيرها أحدث منتجات شركة «أبل»، بما في ذلك «آي فون 11 برو ماكس» (iPhone 11 Pro Max)، وهو الإصدار الأول من نوعه من سلسلة Pro، وكذلك «آي فون 11» بنظام الكاميرا المزدوجة، فضلاً عن توافر أجهزة «Apple Watch Series 5» الجديدة التي تعمل بشاشة العرض Retina Always-On بحيث لا تنطفئ أبداً، وكذلك الأجهزة اللوحية «آي باد» من الجيل السابع.

اتصالات : الأجهزة الجديدة من أيفون ستكون متوافرة ابتداء من الجمعة

كذلك أعلنت اتصالات بأن الأجهزة الجديدة من أيفون ستكون متوافرة ابتداء من اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحاً عبر كل منافذ البيع التابعة لـ«اتصالات» أو عبر الموقع: www.etisalat.ae وكذلك عبر تطبيق «My UAE Etisalat».

وأشارت إلى أنه يمكن لعملاء «اتصالات» اقتناء أجهزة «أبل» الجديدة من خلال خطة الدفع الذكي بأقساط مرنة لمدة 12 أو 18 أو 24 شهراً، والتي تتيح للعملاء الذين يحصلون على أجهزة «آي فون» الجديدة التمتع بالاشتراك المجاني في برنامج الترقية الحصري من اتصالات «Upgrade Anytime» والذي يتم طرحه للمرة الأولى في المنطقة.

وأوضحت «اتصالات» أن البرنامج يوفر للمشتركين فرصة فريدة لاستبدال هواتف «آي فون» من الجيل الجديد بهواتف أخرى من الإصدار نفسه مجاناً، بعد مرور 90 يوماً من الاشتراك، دون أي قيود، فيتمتع المشتركون بحرية تغير اختيارهم من الألوان أو السعة أو حجم الشاشة للأجهزة أو حتى نظام التقسيط المشتركين فيه.

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ويتميز آيفون 11 بمعالج A13 أحدث وأسرع المعالجات حتى الآن، وبكاميرتين بدقة 12 ميجا بيكسل، تدعم الخلفية منها تصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطاراً في الثانية، قيماً تدعم الأمامية تصوير فيديوهات بسرعة بطيئة تصل إلى 120 إطار في الثانية وبدقة 1080p. أما الميزة الجديدة Night Mode فتحسن جودة التصوير في الإضاءة شبه المعدومة بشكل غير مسبوق في أي هاتف آخر. كما تمتد بطارية هذا الهاتف بمدة ساعة عن بطارية هاتف أيفون XR.

الآلاف يحتشدون في دبي مول للحصول على أيفون 11

احتشد الآلاف في دبي مول من ساعات الصباح الأولى أمام متجر أبل من أجل الحصول على هاتف ايفون 11 الجديد.

ويتميز "آيفون "11 بمعالج A13 أحدث وأسرع المعالجات حتى الآن، وبكاميرتين بدقة 12 ميجا بيكسل، تدعم الخلفية منها تصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطاراً في الثانية، قيماً تدعم الأمامية تصوير فيديوهات بسرعة بطيئة تصل إلى 120 إطار في الثانية وبدقة 1080p. أما الميزة الجديدة Night Mode فتحسن جودة التصوير في الإضاءة شبه المعدومة بشكل غير مسبوق في أي هاتف آخر.

احتشد الآلاف في دبي مول من ساعات الصباح الأولى أمام متجر أبل من أجل الحصول على هاتف "آيفون "11 الجديد.

ويتميز "آيفون "11 بمعالج A13 أحدث وأسرع المعالجات حتى الآن، وبكاميرتين بدقة 12 ميجا بيكسل، تدعم الخلفية منها تصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطاراً في الثانية، قيماً تدعم الأمامية تصوير فيديوهات بسرعة بطيئة تصل إلى 120 إطار في الثانية وبدقة 1080p.

أما الميزة الجديدة Night Mode فتحسن جودة التصوير في الإضاءة شبه المعدومة بشكل غير مسبوق في أي هاتف آخر.