لا خسائر بشرية أو مادية في «زلزال الجمعة»

الموجز

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن محطات الشبكة القومية للزلازل رصدت هزة أرضية، اليوم الجمعة، الساعة 5:35، على بعد 13 كم جنوب شرق القاهرة وفقا للوطن .

وأضاف المعهد القومي، في بيان له، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 2.7 على مقياس ريختر، عند خط طول 29.99 شمالا، وخط عرض 31.30 شرقا، بعمق 3.72 كم.

هزة أرضية سطحية

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أكد الدكتور أحمد بدوى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذى شعر به سكان عدة مناطق بالقاهرة هزة أرضية سطحية شدتها 2.7 ريختر وفقاً لليوم السابع .

وطمأن رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الهزة الأرضية لم يترتب عليها أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن .

وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن الهزة الأرضية سجلتها الشبكة القومية للزلازل على بعد 13 كيلو متر جنوب شرق القاهرة ، وشعر بها سكان المعادى وزهراء المعادى وحلوان والمدن الجديدة.