الموجز
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن محطات الشبكة القومية للزلازل رصدت هزة أرضية، اليوم الجمعة، الساعة 5:35، على بعد 13 كم جنوب شرق القاهرة وفقا للوطن .
وأضاف المعهد القومي، في بيان له، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 2.7 على مقياس ريختر، عند خط طول 29.99 شمالا، وخط عرض 31.30 شرقا، بعمق 3.72 كم.
هزة أرضية سطحية
أكد الدكتور أحمد بدوى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذى شعر به سكان عدة مناطق بالقاهرة هزة أرضية سطحية شدتها 2.7 ريختر وفقاً لليوم السابع .
وطمأن رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الهزة الأرضية لم يترتب عليها أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن .
وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن الهزة الأرضية سجلتها الشبكة القومية للزلازل على بعد 13 كيلو متر جنوب شرق القاهرة ، وشعر بها سكان المعادى وزهراء المعادى وحلوان والمدن الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر لا خسائر بشرية أو مادية في «زلزال الجمعة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.