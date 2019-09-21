شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" تعلق آلاف التطبيقات على خلفية فضيحة استغلال بيانات مستخدميها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت شركة "فيس بوك" عمل عشرات الآلاف من التطبيقات على شبكتها، من أجل حماية بيانات المستخدمين.
وأجرت فيس بوك تلك الخطوة على خلفية فضيحة استغلال شركة "كامبريدج أناليتيكا" بيانات مستخدمين للمنصة من دون علمهم لأغراض سياسية فى العام 2018.
ووفقاً لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، قال إيم أرشيبونج أحد مسئولى الشركة، إن التعليق "لا يشكل بالضرورة مؤشرًا إلى أن هذه التطبيقات تشكل تهديدًا"، مضيفًا أن "البعض لم يستجب لطلبنا بالحصول على معلومات".
وقال أرشيبوج، إن التحقيق "تناول ملايين التطبيقات، وتم تعليق عشرات الآلاف منها لأسباب مختلفة"، مؤكدأ أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
ويشار إلى أنه قد تم تداول البيانات الشخصية لعشرات الملايين من مستخدمى التطبيق، بشكل "غير مناسب" إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا" التى كانت تعمل فى حملة دونالد ترامب الانتخابية.
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