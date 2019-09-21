شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس: أمازون ستطلب 100 ألف سيارة توصيل كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "جيف بيزوس" الرئيس التنفيذي لشركة أمازون أن الشركة قد تقدمت بطلب لشراء 100 ألف شاحنة توصيل كهربائية من شركة ريفيان الأمريكية، وذلك للمساعدة في التغلب علي مشاكل التغير المناخي.

ونقلاً عن موقع “TheVerge” الأمريكي، فكشف بيزوس عن خطة أمازون الشاملة لمعالجة تغير المناخ، وقال بيزوس إنه يتوقع أن يكون 100ألف شاحنة من طراز ريفيان على الطريق بحلول عام 2024.

وسوف تصل الشاحنات الأولى إلى الطريق في عام 2021، مع وصول النماذج الأولية في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2020.

وفى نفس السياق كشفت أحد أفرع أمازون الهندية عن استبدالها جميع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في عبوتها بحلول يونيو 2020، في التزام تاريخي من الشركة، فبدلا من العبوات البلاستيكية، سيتم استخدام العبوات الورقية.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تضع هذه الحركة الشركة بين الشركات التى تغير سياساتها أمام الضغط الدولي وتشترك في مكافحة التلوث البيئي.