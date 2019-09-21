شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لطرح iOS 13.1 وiPadOS فى 24 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل بالفعل نظام التشغيل iOS 13.0، لكن على ما يبدو أن الشركة تعمل على إطلاق تحديث جديد لنظام التشغيل، حيث من المنتظر إطلاق الإصدارين iOS 13.1 وiPadOS في 24 سبتمبر بدلاً من تاريخ الإطلاق الذى سبق وأن أعلنت عنه قبل ذلك، والذى كان في الأصل في 30 سبتمبر.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فمن المنتظر أن يوفر iOS 13.1 العديد من الميزات التي لم تصل فى إصدار iOS 13 الأولي، بما في ذلك إجراءات اختصارات سيري Siri Shortcut الآلية، وميزة مشاركة الوقت المقدر للوصول ETA في خرائط أبل، وفصل البيانات عن أجهزة المؤسسة، والأهم من ذلك، وعدت شركة أبل أن 13.1 سيجلب إصلاحات الأخطاء العامة لنظام iOS 13، والتي يمكن أن يستفيد منها نظام التشغيل الحال بالتأكيد.

كما سيوفر iOS 13.1 أيضًا إصلاحًا لاستغلال تجاوز قفل الشاشة في iOS 13، وهو ثغرة أمنية كبيرة إلى حد ما في الجهاز الحالي، ولن يتم توفير المميزات الأخرى التي تم الإعلان عنها في iOS 13 - مثل مشاركة AirPod وميزات HomeKit الجديدة - مع iOS 13.1 أيضًا، ولكن سيتم طرحها في وقت لاحق من هذا الخريف.

أما بالنسبة لـ iPadOS هو تحديث البرنامج لهذا العام للأجهزة اللوحية من أبل، وعلى عكس iOS الذي سيظل كنظام تشغيل لأجهزة iPhone وiPod touch، فهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها أبل بطرح نظام تشغيل مختلف لباقي أجهزتها، مع ملاحظة أنه سيتم تطوير iPadOS كفرع منفصل من البرامج التي تشترك في قاعدة مشتركة، على غرار منصات watchOS وtvOS الحالية.