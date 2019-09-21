زوكربيرج يتعهد للكونجرس بالتعاون في تحقيق بشأن مكافحة الاحتكار

قال عضو الكونغرس (ديفيد سيسيلين) – رئيس لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي – يوم الجمعة: إن (مارك زوكربيرج) – الرئيس التنفيذي لفيسبوك – تعهد بالتعاون مع تحقيق اللجنة خلال اجتماع عُقد في كابيتول هيل.

وكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب قد فتحت تحقيقًا في المنافسة في الأسواق الرقمية مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي – وهو واحد من سلسلة من التحقيقات التي تواجه شركات التقنية الكبرى، مثل: أمازون، وآبل، وفيسبوك، وألفابت: الشركة الأم لجوجل.

وقال الممثل الديمقراطي سيسيلين بعد اجتماع مع زوكربيرج دام نصف ساعة وحضره أيضًا رئيس اللجنة القضائية (جيري نادلر): إن “السيد زوكربيرج تعهد بالتعاون مع التحقيق وأتطلع إلى تعاونه، وأعتقد أننا سنصدر تقريرًا جيدًا في نهاية التحقيق.

وقال النائب (دوغ كولينز) – أعلى جمهوري في اللجنة القضائية – للصحفيين بعد اجتماع سابق: إنهم ناقشوا أيضًا التحقيق الذي أجرته اللجنة من الحزبين لمكافحة الاحتكار في شركات التقنية الكبرى.

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وقال كولينز: “لقد شجعته على المجيء إلى طاولة المفاوضات ومساعدتنا – وهذا ليس دورًا عدائيًا من وجهة نظري”، مضيفًا أنهم تحدثوا بعبارات عامة ولكن ليس بشأن ما إذا كانت فيسبوك ستلتزم بطلبات المستندات. وأضاف: “أعتقد أنه من خلال التزامهم، سترون المزيد من المشاركة”.

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يُشار إلى أن لجنة مجلس النواب الأمريكي طالبت يوم الجمعة الماضي برسائل البريد الإلكتروني الداخلية والمعلومات المالية التفصيلية وسجلات الشركة الأخرى من كبار المسؤولين التنفيذيين في أمازون، وفيسبوك، وآبل، وجوجل.

وتسعى الرسائل – التي يجب الرد عليها بحلول 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل – للحصول على البريد الإلكتروني الداخلي على مدار العقد الماضي من الرئيس التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك)، والرئيس التنفيذي لشركة أمازون (جيف بيزوس)، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (مارك زوكربيرج)، والرئيس التنفيذي لشركة ألفابت (لاري بيج)، كما تسعى للحصول أشياء أخرى، مثل عمليات الاستحواذ.