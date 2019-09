يوتيوب يعتذر لإزالة شارات التوثيق من قنوات شهيرة

اعتذرت الرئيسة التنفيذية لموقع يوتيوب (سوزان وجيكي) يوم الجمعة لمجتمع منشئي المحتوى بشأن قرار الشركة إلغاء حالات التوثيق، الذي أعلنت عنه أمس الخميس، الأمر الذي أدى إلى سخط بين أصحاب بعض القنوات الشهيرة.

وقالت وجيكي في

To our creators & users–I’m sorry for the frustration & hurt that we caused with our new approach to verification. While trying to make improvements, we missed the mark. As I write this, we're working to address your concerns & we’ll have more updates soon.