فيسبوك تعلق عشرات الآلاف من التطبيقات التي تشارك بيانات المستخدمين

قالت شركة فيسبوك اليوم الجمعة: إنها علقت عشرات الآلاف من التطبيقات على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها؛ كجزء من تحقيق الشركة المستمر مع مطوري التطبيقات، الذي بدأته في شهر آذار/ مارس 2018 استجابةً للدعوات التي ظهرت عقب فضيحة (كامبريدج أناليتكيا) Cambridge Analytica.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: إن التطبيقات المعلقة مرتبطة بنحو 400 مطور، مضيفةً أن الأمر لا يعني بالضرورة أن تلك التطبيقات تشكل تهديدًا للمستخدمين.

وكانت فيسبوك قد وافقت في وقت سابق من العام الحالي على دفع غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لتسوية تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قد بدأت التحقيق مع فيسبوك في العام الماضي بسبب مزاعم انتهاك الشركة لمرسوم يتعلق بالخصوصية وافقت عليه في عام 2012، وذلك بعد أن شاركت معلومات قرابة 87 مليون مستخدم من مستخدمي شبكتها الاجتماعية مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية (كامبريدج أناليتكيا).

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ووافقت فيسبوك منذ ذلك الحين على تعزيز إجراءات حماية بيانات المستخدم، وفرضت قيودًا على كمية المعلومات التي يمكن لمطوري الطرف الثالث طلبها من مستخدمي منصتها.

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وقالت الشركة اليوم الجمعة في منشورها: “إننا نحرز تقدمًا. لن نمسك بكل شيء، ولكن الآخرين خارج فيسبوك سيساعدوننا أيضًا في الإمساك ببعض الأشياء”.