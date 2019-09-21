هل تتوقع صمود Galaxy Fold القابل للطي في اختبار المتانة؟ (شاهد)

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة – المتخصصة في اختبارات المتانة – هاتف سامسونج القابل للطي الأول (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وحصلت قناة JerryRigEverything – المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة – على هاتف (جالاكسي فولد) بعد طرحه للبيع في كوريا الجنوبية فقط في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبدأت قناة JerryRigEverything الفيديو بفتح صندوق الجهاز ثم استعراض تحذيرات سامسونج للحفاظ على الهاتف سليمًا، بما في ذلك: تجنب الضغط على الشاشة بشدة، وتجنب الماء والغبار لكون الهاتف غير مقاوم لهما، وتجنب استخدام أي حامي للشاشة، وأخيرًا الحفاظ على الجهاز بعيدًا عن أي أجهزة تتأثر بالمغناطيس، مثل بطاقات الائتمان، والأجهزة الطبية.

ثم بدأ الاختبار بخدش الشاشة الخارجية التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، أما الشاشة الداخلية القابلة للطي فلم تكن بتلك المتانة، إذ إن الخدوش ظهرت في المستوى الثالث، حتى أن الضغط عليها بالظفر قد يترك أثرًا عليها.

ولأن الهاتف يأتي مع مفاصل في المنتصف، حيث يوجد فراغ يسمح بطي الشاشة، فقد وضعت القناة بعض رمل الشاطئ على الشاشة ثم طوتها، وبعد الهز قليلًا علق بعض الرمل داخل المفاصل.

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ولأن إطار الهاتف مصنوع من الألمنيوم مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضًا بطبقة من زجاج جوريلا جلاس 6 فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة.

ومع أن الزجاج ميال؛ بخلاف المعدن أو البلاستيك، إلى الكسر، كما أن الهاتف بالأصل قابل للطي بفضل المفاصل، الأمر الذي قد يجعل البعض يظن أنه سهل الكسر، ولكن محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، بائت بالفشل، وهو أمر مثير للإعجاب.

وعندما أصابت الشفرة المستخدمة في الاختبار الشاشة دون قصد، أدى ذلك إلى تضرر الشاشة وتحولها إلى اللون الأبيض كخط عريض على عرض الشاشة، الأمر الذي يؤكد ما حذرت منه سامسونج من ضرورة مراعاة حساسية الشاشة.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف (جالاكسي فولد) قويًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ تعافت وحدات البكسل على الشاشة بعد تعرضها للهب سواء على الشاشة الداخلية، مع أنها مصنوع من البلاستيك، والخارجية أيضًا.

يُشار إلى أن شركة سامسونج كانت قد أعلنت عن هاتف (جالاكسي فولد) في شهر شباط/ فبراير الماضي إلى جانب هواتف (جالاكسي إس10)، ولكنها اضطرت لسحب العينات التي أرسلتها لوسائل الإعلام بعد أن ثبت أن الهاتف ليس مستعدًا، وبعد أشهر من الاختبار أطلقت لكوريا الجنوبية فقط في وقت سابق من الشهر الجاري.