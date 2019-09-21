شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: “OneDrive” يغير صيغة الصور على الأيفون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان تطبيق OneDrive على نظام التشغيل iOS يحمّل صورك بتنسيق JPG، إلا أن ميكروسوفت أعلنت الآن أنها ستبدأ تحميل الصور بتنسيق HEIF بدلاً من JPG هذا الشهر، إذ تقوم ميكروسوفت بهذا التغيير للحفاظ على جودة صورة الصور الأصلية وتوفير مساحة التخزين.

ونقلاً عن موقع “mspoweruser”، فإن HEIF هو تنسيق الملف الافتراضي للصور الموجودة على معظم أجهزة أبل التي تعمل بنظام iOS 11 أو إصدار أحدث، كما يمكنك عرض صور HEIF على أجهزة Mac و iPhone و iPad، وبعد تحميل OneDrive يمكنك أيضًا عرض ملفات HEIF هذه على موقع OneDrive الإلكتروني، كما أنه على الأجهزة غير التابعة لأبل يمكنك الاستمتاع بصور HEIF داخل تطبيق OneDrive.

وإذا كنت ترغب في الاستمرار باستخدام تنسيق JPG الحالي، قم بتغيير الإعداد وذلك من خلال الدخول إلى لإعدادات ثم الدخول إلى الكاميرا ثم التنسيق).

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