شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. ابتكار روبوت سمكة يقلد حركات أسماك التونة لأسباب بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء سمكة روبوتية قادرة على محاكاة أسماك التونة الصفراء تمامًا، حيث يمكن أن تساعد في تحسين عملية الدفع المائي، وهى الأولى من نوعها التى تحاكى السرعة والحركات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه الآلة المائية التي يطلق عليها اسم "Tunabot" ، يمكن أن تصل إلى أقصى تردد لاهتزاز الذيل 15 هيرتز، ما يتيح لها السباحة 15 بوصة في الثانية.



روبوت السمكة 1

كما يأمل الباحثون أن يؤدي هذا الروبوت إلى تطوير أنظمة دفع أكثر قوة وفعالية، حيث طوره فريق من المهندسين الميكانيكيين في كلية الهندسة أو الهندسة بجامعة فرجينيا، وذلك بالتعاون مع علماء الأحياء من جامعة هارفارد.

وقالت هيلاري بارت سميث، أستاذ الهندسة الميكانيكية والفضاء الجوي: "لم يكن هدفنا مجرد بناء روبوت، لقد أردنا حقًا فهم علم السباحة البيولوجية"، مضيفة: "كان هدفنا هو بناء شيء يمكننا من اختبار الفرضيات فيما يتعلق بما يجعل هذا السمك بهذه السرعة والكفاءة".

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روبوت السمكة 2

وكان الغرض من هذا المشروع هو فهم فيزياء دفع الأسماك بهدف تطوير تقنية تحاكي تحركاتهم من أجل تصميم أنظمة دفع قوية للمركبات تحت الماء.



روبوت السمكة 3

وعملت بارت سميث وفريقها على فهم كيف يتنقل سمك التونة ذات الأداء العالى عبر المياه، وعلى وجه التحديد، رصد ديناميات السباحة لأسماك التونة الصفراء والماكريل من أجل ابتكار هذا الروبوت.