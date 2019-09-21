شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الأطباق الطائرة حقيقية ولم يكن من المفترض أن تشاهدوها أبدًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت لقطات غريبة جدا لأجسام تشبه الأطباق الطائرة فى ديسمبر 2017 ومارس 2018، حيث أصدرت صحيفة نيويورك تايمز ثلاثة مقاطع فيديو تظهر طيارين في البحرية الأمريكية يتتبعون بعض الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، وهو ما أكد مسئول عسكرى مؤخرا أنه أمر حقيقى.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تحركت الأطباق الغامضة بسرعات تفوق سرعتها سرعة الصوت، حيث حلقت عشرات الآلاف من الأقدام فوق الأرض بدون أجنحة أو محركات أو علامات واضحة للدفع على الإطلاق.

هل كانت تحلق أطباق طائرة أم طائرات بدون طيار بالتكنولوجيا الفائقة؟ لم يكن لدى الطيارين أي فكرة، ووفقًا لبيان حديث صادر عن مسؤولي المخابرات البحرية، فإن الحكومة الأمريكية لم تفعل ذلك.

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وأعلن جوزيف جراديشر، المتحدث باسم نائب رئيس العمليات البحرية لحرب المعلومات، أن البحرية تعتبر رسميًا أن الجسم الموجود في مقاطع الفيديو الثلاثة هذه "ظاهرة جوية مجهولة".

وهذا يعني أن مقاطع الفيديو الغريبة حقيقية، وأن الأجسام التي تم اكتشافها في المجالين العسكريين المقيدين في عامي 2004 و 2015، لم يكن من المفترض أن تكون موجودة لأنها سرية، ولم يتم تحديدها بعد بنجاح على أنها أي نوع معروف من الطائرات.

وربما تم تسجيل مقاطع الفيديو بشكل غير صحيح من جانب موظف سابق في البنتاجون تقدم بطلب للحصول على إذن لمشاركتها عبر العديد من الوكالات الحكومية كجزء من قاعدة بيانات حول المركبات الجوية غير المأهولة (UAV) التي يُزعم أنه قام بتجميعها.

وتلقى الرجل إذنًا بمشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بعروض حكومة الولايات المتحدة، وقال جراديشر إن مسؤولي البحرية لم يرفعوا السرية عن اللقطات لإصدارها علنًا.