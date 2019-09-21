كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Twitter” يتيح لمستخدميه إخفاء الردود على تغريداتهم

متابعة-سنيار: أخيرا، بدأ موقع Twitter في طرح ميزة جديدة رئيسية أثارها في وقت سابق من هذا العام.

أعلنت المنصة يوم الخميس أن مستخدميها في أمريكا سيكونون قادرين على إخفاء الردود على تغريداتهم، وقد قام Twitter في السابق باختبار الميزة في كندا.

إذا لم يرغب أحد المستخدمين في ظهور رد أسفل تغريدة، فكل ما عليه فعله هو اختيار “إخفاء الرد” من القائمة المنسدلة في الجانب العلوي الأيمن من الرد.

مع العلم أنه من المحتمل أن يكون هناك سبب وجيه (مثل المضايقة) لإخفاء الرد، فسيسأل Twitter أيضا المستخدم عما إذا كان يرغب في حظر الحساب.

عندما يخفي المُغرد الأصلي ردا، سيظهر رمز على تغريدة يشرح وجود ردود مخفية، ويمكن للمستخدمين الآخرين النقر على هذا الرمز وعرض الردود المخفية.

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أحد الجوانب الأكثر بروزًا لهذه الميزة هو أنه، على عكس حظر أو تعطيل حساب، لا يؤثر فقط على تجربة المُغرد الأصلي، وسيتم إخفاء الردود أيضا بواسطة مستخدمين آخرين لهذه التغريدة.

وقال تويتر في إعلانه: “يخفي الناس في الغالب الردود التي يعتقدون أنها غير ذات صلة أو مسيئة أو غير مفهومة، وقد اعتقد أولئك الذين استخدموا الأداة أنها طريقة مفيدة للتحكم في ما يشاهدونه، مثلما حدث عند حذف الكلمات الرئيسية.”

قال Twitter إن اختباره أدى إلى تجربة أكثر إيجابية للمستخدمين، وتابع البيان: “لقد لاحظنا أن الناس كانوا أكثر عرضة لإعادة النظر في تفاعلاتهم عندما كانت ردودهم مخفية: قال 27 ٪ من الأشخاص الذين خبأوا تغريداتهم إنهم سيعيدون النظر في كيفية تفاعلهم مع الآخرين في المستقبل”.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة، يقول Twitter إنه يعرض الميزة أيضا في اليابان.